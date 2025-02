Sintelmark promove Mutirão do Emprego com 1200 vagas destinadas ao público LGBT

O Sintelmark – Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Leonora Áquilla, coordenadora municipal da diversidade, promove no dia 25 de fevereiro, das 9h às 16h, o Mutirão do Emprego, voltado ao público LGBTQIAPN+ na sede do sindicato. A iniciativa oferecerá 1200 vagas de trabalho em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para suas empresas associadas, com maior número de oportunidades para operadores de contact center.



A iniciativa reafirma o compromisso do Sintelmark e da Prefeitura de São Paulo com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho. O objetivo é ampliar as oportunidades para essa comunidade e promover um ambiente profissional mais equitativo e acessível a todos.

Critérios para candidatura e processo de capacitação

Para concorrer às vagas operacionais, é necessário ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. Não é exigida experiência prévia, pois as empresas participantes oferecem treinamento completo para os novos colaboradores.

As oportunidades abrangem diversas funções, como operador de telemarketing, especialista em atendimento ao cliente, auxiliar de limpeza, supervisor e recepcionista, entre outras.

Com um setor que emprega cerca de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil – sendo 400 mil no estado de São Paulo –, o Mutirão do Emprego para pessoas LGBTQIAPN+ representa uma porta de entrada para quem busca ingressar nesse mercado dinâmico. Mesmo sem experiência prévia, os candidatos têm a chance de desenvolver uma carreira em um setor que oferece possibilidades de crescimento e está em constante evolução com os avanços da transformação digital.

Segundo Luis Crem, presidente do Sintelmark, a ação reforça o compromisso do sindicato com a inclusão social e a democratização do acesso ao mercado de trabalho. “O Sintelmark é um sindicato que propicia diversidade e acredita que a inclusão é essencial para o fortalecimento do setor. Nosso objetivo é ampliar oportunidades para todos, promovendo um ambiente profissional mais representativo e justo”, destaca Crem.

Leonora Áquilla, coordenadora municipal da diversidade, reforça a importância dessa iniciativa: "A inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O Mutirão do Emprego do Sintelmark em parceria com a Prefeitura de São Paulo, representa uma oportunidade real de acesso ao trabalho formal e qualificado, permitindo que essas pessoas tenham mais autonomia e dignidade".

As empresas participantes estarão no Mutirão do Emprego para o público LGBTQIAPN+, realizando recrutamento e seleção. Para concorrer às vagas, os candidatos devem comparecer presencialmente à sede do Sintelmark, localizada na Av. Ipiranga, 318 - bloco A, cj. 1201 - República, São Paulo - SP, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

Resultados do último mutirão: impacto real na empregabilidade

No último mutirão de vagas para pessoas trans, 158 candidatos foram entrevistados, dos quais 92 avançaram para a segunda etapa do processo seletivo, realizada presencialmente nas empresas e em plataformas digitais.

Serviço

Sintelmark

Endereço: Av. Ipiranga, 318 - bloco a cj 1201 - República, São Paulo - SP

Data: 25 de fevereiro (terça-feira)

Horário: das 9h às 16h

Para mais informações, basta acessar: https://www.sintelmark.org.br/

Website: https://www.linkedin.com/company/sintelmark-empresas-especializadas-nas-relacoes-clientes/