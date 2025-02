Emirados Árabes Unidos lançam navegação sem GPS de última geração e controle de voo seguro para reforçar a segurança da aviação

Como as tecnologias de uso duplo impulsionam cada vez mais as economias de escala em todas as partes do mundo, a ADASI, líder na fabricação de sistemas UAV, anunciou a adoção de duas tecnologias avançadas de voo autônomo pela VentureOne de Abu Dhabi: Perceptra, uma nova tecnologia de ponta de navegação sem GPS, e Saluki, uma tecnologia de controle de voo de alta segurança para sistemas autônomos.

UAE Launches Next-Gen GPS-Less Navigation and Secure Flight Control to Strengthen Aviation Security (Photo: AETOSWire)

Essas tecnologias, ambas desenvolvidas pelo Technology Innovation Institute, foram projetadas para oferecer operações seguras e resilientes nos ambientes mais desafiadores. Elas foram otimizadas para fabricantes de UAV, oferecendo maior resiliência, precisão e segurança para operações aéreas autônomas. O acordo entre a VentureOne, a ADASI e a TII foi formalizado na IDEX 2025, a maior exposição de defesa do Oriente Médio, na qual o Saluki e o Perceptra foram apresentados.

A tecnologia do Sistema de Posicionamento Global (GPS) é, há muito tempo, um pilar fundamental da navegação, dando suporte a aplicações que vão desde o uso cotidiano de smartphones até operações militares e de defesa essenciais. Entretanto, essa dependência generalizada do GPS expôs vulnerabilidades que podem ser exploradas por meio de técnicas como interferência e falsificação. A interferência ocorre quando os sinais na mesma frequência sobrecarregam os receptores de GPS, impedindo o rastreamento preciso da localização, enquanto a falsificação envolve a transmissão de sinais falsos para enganar os receptores e fazê-los calcular posições ou horários incorretos. Essas vulnerabilidades representam riscos significativos em todos os setores que dependem de navegação precisa, incluindo drones autônomos, aviação comercial e aeronaves militares.

Na defesa e na segurança, o comprometimento dos sinais de GPS pode afetar o sucesso da missão e a segurança do pessoal, enquanto na aviação, os erros de navegação podem causar desvios na trajetória do voo e interrupções operacionais – relatórios que fazem com que o setor de aviação e os órgãos reguladores internacionais, como a IATA e o órgão regulador europeu EASA, busquem soluções urgentes para a interferência do GPS, de acordo com um relatório da Reuters em 2024.

Para sistemas autônomos, como drones e veículos autônomos, a incapacidade de manter um posicionamento preciso pode criar riscosàsegurança, principalmente em ambientes dinâmicos ou de alto risco, da aviaçãoàdefesa. Como o uso de sistemas dependentes de GPS continua a crescer, a necessidade de soluções de navegação alternativas e resilientes tem se tornado cada vez mais crítica. O Perceptra e o Saluki superam muitos dos inúmeros desafios atuais com a navegação avançada baseada em visão, oferecendo desempenho confiável e resiliente.

A Dra. Najwa Aaraj, CEO do TII, afirmou: “O Perceptra, com suas capacidades sem GPS, e o Saluki, com sua sofisticada arquitetura Zero Trust, representam um avanço significativo na navegação autônoma, com potencial para transformar diversos setores. Desde o suporte a viagens seguras em voos comerciais e missões de busca e resgate com navegação precisa até a viabilização de uma logística urbana eficiente para drones em entregas em cidades densamente povoadas, essas tecnologias têm amplas aplicações no mundo real. Sua adaptabilidade também as torna inestimáveis para a defesa, garantindo operações seguras e resilientes mesmo nos ambientes mais desafiadores. Essa colaboração reflete nosso compromisso com o desenvolvimento de tecnologias avançadas de uso dual, que atendem tanto às necessidades civis quanto às de defesa, ao mesmo tempo em que posicionam os Emirados Árabes Unidos como líderes em sistemas autônomos de próxima geração”.

O Perceptra é um sistema baseado em visão que garante uma navegação confiável sem GPS, permitindo que as plataformas aéreas operem em ambientes com GNSS negado. Ele apresenta relocking visual, baixos erros de navegação e fácil integração entre plataformas de inteligência, vigilância, reconhecimento e guerra eletrônica.

O Saluki é um controlador de voo e computador de missão seguro e de alto desempenho com arquitetura Zero Trust. Com compatibilidade com PX4, recursos de IA de geração e potência de computação de 300 TOPS, ele oferece suporte ao gerenciamento de vários veículos para aplicativos de defesa de missão crítica.

“Na ADASI, integramos apenas as tecnologias mais avançadas e comprovadas em campo para garantir que nossos VANTs operem com precisão, resiliência e segurança incomparáveis, mesmo nos ambientes mais desafiadores”, afirmou Juma Al Kaabi, CEO da ADASI. “O Perceptra e o Saluki oferecem exatamente o que os VANTs de próxima geração exigem: navegação segura e independente de GPS, além de controle de missão impulsionado por IA”.

“A VentureOne está comprometida em transformar pesquisas de ponta em realidade para gerar um impacto positivo e transformar setores”, afirmou Reda Nidhakou, CEO interino da VentureOne. “O Saluki e o Perceptra são apenas duas das muitas inovações que ainda virão para garantir operações de drones mais seguras e resilientes em diversos setores, começando pela defesa. Estamos desenvolvendo um portfólio mais abrangente de autonomia aérea e segurança, que desempenhará um papel central nas operações de drones do futuro”.

Na semana passada, a TII anunciou sua colaboração com a Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA) para apoiar os esforços regulatórios desenvolvendo metodologias avançadas para o design de corredores aéreos. Essas metodologias visam otimizar as rotas de voo e reduzir o risco de incidentes aéreos em espaços aéreos urbanos complexos, garantindo navegação segura e eficiente para táxis drones pilotados e autônomos. Esses esforços, juntamente com o Perceptra e o Saluki, reforçam a visão de Abu Dhabi de liderar na navegação de próxima geração e na autonomia impulsionada por IA.

Tanto a VentureOne quanto a TII fazem parte do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC), que supervisiona o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento de Abu Dhabi para promover tecnologias transformadoras com impacto global. A ADASI faz parte do EDGE Group, o conglomerado de tecnologia avançada e defesa.

