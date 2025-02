Estrela italiana do tênis, Jasmine Paolini, se une à Amazfit como a mais nova atleta embaixadora

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos inteligentes de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou hoje a assinatura da sensação italiana do tênis e número 4 do mundo, Jasmine Paolini, como sua mais nova parceira como atleta internacional. Como parte do contrato plurianual e da parceria oficial de dispositivos inteligentes, Paolini irá representar a Amazfit usando o logotipo da Amazfit e o smartwatch na quadra e os dispositivos fitness da marca, incluindo o Helio Ring, para monitorar o sono e a recuperação atlética.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250218448273/pt/

Italian Tennis Star Jasmine Paolini Joins Amazfit as Latest Athlete Ambassador (Photo: Business Wire)

Paolini é a atual atleta italiana número 1 e jogadora de simples mais bem classificada na história da WTA. Ela chegou às finais de simples e duplas no Aberto da França de 2024 e foi finalista de simples em Wimbledon de 2024. Além disto, Paolini é a atual medalhista olímpica de ouro em duplas e detém dois títulos de simples e seis de duplas da WTA em seu nome.

"Vi em primeira mão como monitorar meu desempenho, sendo que analisar dados durante o treinamento é essencial para competir no mais alto nível", disse Paolini. "Como tenista, estou constantemente viajando, me ajustando a novos fusos horários e desafiando meu corpo em partidas e sessões intensas de treinamento. Com os dispositivos inteligentes da Amazfit, posso monitorar minha recuperação, qualidade do sono e condicionamento físico geral em tempo real, garantindo minha adaptação com rapidez e permanecendo no meu melhor, não importa onde esteja. Estou animada por me uniràfamília Amazfit e levar meu jogo ao próximo nível."

Com a tecnologia avançada de rastreamento da Amazfit, Paolini irá obter informações detalhadas sobre seu treinamento, saúde e recuperação, tanto dentro como fora da quadra. Ao aproveitar os dispositivos inteligentes da Amazfit, será possível monitorar as principais métricas de desempenho, incluindo saúde cardíaca, qualidade do sono e carga de esforço, permitindo que ela otimize sua preparação, recuperação e bem-estar geral.

Wayne Huang, Fundador e Diretor Executivo da Zepp Health, enfatizou a importância da assinatura de Paolini e o compromisso da marca com o desempenho de elite: "As incríveis conquistas de Jasmine Paolini e sua dedicação para maximizar seu desempenho se alinham perfeitamenteàvisão da Amazfit quantoàtecnologia esportiva avançada. Vamos além de fornecer smartwatches; estamos construindo um ecossistema completo de dispositivos inteligentes. Do Amazfit Helio Ring, que ajuda a monitorar a recuperação e o sono, aos mais recentes recursos de gestão nutricional em nosso aplicativo que oferecem suporteàrecuperação pós-jogo, nossa tecnologia permite que os atletas treinem de modo mais inteligente, se recuperem de modo mais eficiente e tenham o melhor desempenho. Com Paolini fazendo parte da Amazfit, não apenas apoiamos sua jornada no mais alto nível do tênis, mas também mostramos como o ecossistema de dispositivos inteligentes da Amazfit capacita atletas e entusiastas do esporte ao redor do mundo."

A contratação de Paolini reforça a crescente lista de atletas de elite da Amazfit, se unindo ao também campeão italiano e europeu de corrida de longa distância, Yeman Crippa,àvelocista medalhista de ouro olímpica, Gabby Thomas, aos campeões mundiais da HYROX, Meg Jacoby e Hunter McIntyre, ao triatleta olímpico, Morgan Pearson, eàestrela de padel, Bea González.

A Amazfit está comprometida em criar produtos que melhorem a saúde e o bem-estar holísticos, com uma vida saudável requerendo equilíbrio entre quatro pilares principais do bem-estar: aptidão física, sono, atenção plena e nutrição. O portfólio diversificado de produtos da Amazfit inclui smartwatches de desempenho das séries Active, Cheetah e T-Rex, anel inteligente Helio e o aplicativo Zepp, todos projetados para ajudar atletas e entusiastas da saúde a monitorar e melhorar sua saúde holística. O mais recente recurso Food Log do aplicativo Zepp, atualmente disponível nos EUA e programado para ser lançado em outros mercados ainda este ano, oferece a atletas como Paolini uma capacidade incomparável de preencher a lacuna entre nutrição e aptidão, ao garantir desempenho máximo e recuperação ideal. Seja monitorando a frequência cardíaca, rastreando ciclos de sono ou registrando refeições, a Amazfit proporciona as informações necessárias para manter um enfoque completo da saúde e do desempenho.

Para mais informações, acesse Amazfit.com e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o lema da marca Amazfit "Discover Amazing" (Descubra o Incrível) incentiva as pessoas a superar suas barreiras e exceder as expectativas enquanto encontram alegria em cada momento.

A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, oferecendo informações e orientações práticas baseadas em nuvem ??24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar. Com excelente habilidade, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250218448273/pt/

CONTATO DE MÍDIA

Mary Thompson Woodbury

mary.woodbury@zepp.com