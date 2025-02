Férias & Co. promove webinar gratuito nesta quarta-feira

O etarismo, ou ageísmo, é a discriminação baseada na idade, seja contra jovens ou idosos. No mercado de trabalho, ele se manifesta de diversas formas, como a dificuldade em contratar ou ser promovido por conta da idade; piadas e comentários preconceituosos sobre a idade; exclusão de oportunidades de desenvolvimento profissional; estereótipos negativos sobre a capacidade de pessoas de diferentes idades.

Com o objetivo de discutir o tema e a importância de valorizar a diversidade geracional e aproveitar ao máximo as vantagens que as diferentes gerações trazem para o ambiente profissional, no dia 19/02, às 17h, o Férias & Co. promoverá o Webinar “Etarismo e Diversidade Geracional nas Empresas”. O evento on-line e 100% gratuito, terá a participação de Bruno Carone, co-fundador e CEO do Férias & Co.; Sandra Gioffi, CEO do O Trampo é Seu e fundadora da Be Nice; Amanda Rocha, gerente de RH no Grupo José Alves e Roodney Fernandes, superintendente comercial na Comunix.

Uma pesquisa conduzida pela Robert Half e Labora, revela que, apesar dos avanços, 70% das empresas não possuem indicadores claros para medir o progresso de suas ações, e muitos ambientes corporativos permanecem alheios ao preconceito etário. O estudo também revela que 77% das empresas não possuem iniciativas intencionais para aumentar a diversidade geracional em seus processos seletivos.

“A diferença de gerações nas empresas é um reflexo da sociedade, mas pode ser um fator de sucesso nos negócios. Equipes compostas por pessoas de diferentes idades tendem a ser mais inovadoras, criativas e adaptáveis”, afirma Carone.

Serviço

Webinar - “Etarismo e Diversidade Geracional nas Empresas”

Data: 19/02

Horário: 17h

Website: https://descubra.ferias.co/webinar-passaporte-rh-etarismo-e-diversidade-geracional