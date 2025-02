ABCD anuncia Ann Williams como nova presidente

Ann Williams, COO da Creditas, assume a presidência da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) a partir deste mês. A executiva, que já ocupava a posição de vice-presidente da entidade desde fevereiro do ano passado, substitui Francisco Ferreira, CTO e CPO da Open Co, que ficou à frente da ABCD por um ano.

Ann foi cofundadora e CEO da Okto Mobile, liderando a companhia ao longo de dez anos, desde a fundação até a venda estratégica. Além disso, é conselheira independente da Vasta Educação/Somos Educação e investidora anjo em diversas startups no Brasil, atuou como Operating Partner na Redpoint Ventures e esteve à frente de programas de impacto social para AmeriCorps nos Estados Unidos. A executiva é graduada na Universidade de Stanford e tem MBA pela Universidade do Texas Austin.

“É com muita satisfação que assumo a presidência da ABCD em um momento importante para o mercado de crédito digital brasileiro, que segue avançando de forma estratégica enquanto promove a democratização e descentralização do sistema financeiro”, afirma Ann. “Desde a fundação, a associação lidera iniciativas importantes em diversas frentes regulatórias e participa dos mais relevantes debates relacionados ao setor, sempre com o objetivo de melhorar o produto de crédito para a população no Brasil. Seguiremos neste caminho, dando prosseguimento ao trabalho realizado por Francisco Ferreira e demais gestões anteriores”, completa.

Ann será a primeira mulher a liderar a ABCD. Além da presidência, a associação anuncia também mudanças na governança: Daniel Gomes, cofundador e CEO da Nexoos, passa a ocupar o cargo de 1º vice-presidente, enquanto Marcelo Buosi, cofundador e diretor de operações da QI Tech, chega como 2º vice-presidente.

Completam o quadro de diretoria da ABCD Thiago Daniel, diretor jurídico regulatório do PicPay; Marcos Müller Fonseca, líder da Unidade de Negócio de Empréstimos da Neon; Sandro Reiss, cofundador e CEO da Open Co; e Rafael Pereira, cofundador da Open Co. Claudia Amira segue como diretora-executiva da ABCD.

Mais informações sobre a diretoria da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/governanca/.