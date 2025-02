Cymulate revela automação de IA avançada para validação de exposição a ameaças

A Cymulate, líder em validação de exposição a ameaças, anunciou hoje a próxima evolução da emblemática plataforma de validação de segurança. Como pioneira e líder de mercado em simulação de violação e ataque (BAS) e formação de equipe vermelha automatizada, a Cymulate continua inovando com automação e inteligência artificial (IA) para oferecer a validação de exposição a ameaças mais avançada e fácil de usar do mercado. Em um momento em que os hackers estão implantando táticas mais avançadas do que nunca, a Plataforma de Validação de Exposição Cymulate aproveita o poder da inteligência artificial para oferecer a cada membro de equipe azul e vermelha a automação e acessibilidade necessárias para validar e remediar a exposição a ameaças e aumentar a segurança.

A validação de exposição ajuda as empresas a irem além das soluções tradicionais, como o BAS e os testes de penetração automatizados. Ao adotar a estratégia CTEM, as equipes de segurança podem validar a exposição conforme o escopo de ameaça definido, atribuir prioridade ao contexto de acordo com a estratégia de segurança específica e mobilizar enquanto reparam lacunas de forma contínua e automática.

“Os líderes de segurança reconhecem que é preciso lidar rapidamente com as ameaças mais perigosas de maneira contínua. A Cymulate está oferecendo inovações e automação pioneiras no mercado em sua plataforma de validação de exposição para que as equipes de segurança possam corrigir as suas principais deficiências e melhorar a postura defensiva antes que seja tarde demais”, disse Avihai Ben-Yossef, cofundador e CTO da Cymulate. “Tornamos tecnologias, como simulação de ataques e formação de equipe vermelha automatizada, mais fáceis de serem aplicadas com descobertas acionáveis. Os clientes estão percebendo resultados positivos que minimizam o ruído, esclarecem a tomada de decisão e aumentam o retorno financeiro dos investimentos em defesa cibernética.”

A Plataforma de Validação de Exposição Cymulate possibilita que equipes de segurança validem seus controles, juntamente com ameaças potenciais e estratégias de resposta, identificando quais ameaças são mais arriscadas e desenvolvendo uma estratégia de remediação que prioriza essas exposições em primeiro lugar e automatiza a otimização do controle. Os novos recursos inovadores incluem:

Um agente de inteligência artificial que orienta os membros das equipes azuis e vermelhas a criarem a validação mais relevante para o seu foco - desde as melhores práticas até as ameaças específicas do setor e cadeias de ataque detalhadas das últimas informações sobre ameaças

Simulações de ataque simplificadas que criam avaliações mais fáceis em toda a cadeia de eliminação do MITRE ATT&CK para todos os ambientes, incluindo a biblioteca mais abrangente de cenários de ataque em nuvem e Kubernetes

Um novo ambiente de trabalho de cenário de ataque foi criado com o objetivo de realizar avaliações de validação abrangentes a partir de uma biblioteca com mais de um milhão de ações de ataque ou cenários personalizados.

Avaliações modulares e dinâmicas que ajudam a testar novas ameaças

Um importante aspecto da Plataforma de Validação de Exposição Cymulate é uma elevação no resultado que permite uma correção acionável e específica do fornecedor. As equipes de segurança podem utilizar sua pilha existente para adicionar manualmente regras de otimização. Depois, a Cymulate envia automaticamente essas regras aos controles de segurança e automatiza todo o processo de correção.

“A Plataforma de Validação de Exposição Cymulate torna os testes de segurança avançados, rápidos e fáceis. Quando se trata de construir cadeias de ataque personalizadas, tudo está disponível em um só lugar. Você pode acessar a biblioteca completa da Cymulate ou construir suas próprias ações de ataque", disse Mike Humbert, engenheiro de segurança cibernética da Darling Ingredients Inc., cliente da Cymulate. "Ao selecionar e filtrar, você terá a capacidade de aprimorar o que está sendo testado, agendar a avaliação e detalhar os resultados."

Para saber mais sobre a Plataforma de Validação de Exposição Cymulate, acesse www.cymulate.com.

Sobre a Cymulate

A Cymulate, líder em validação de segurança e exposição, oferece a única fonte confiável para exposição a ameaças e as medidas necessárias para eliminar quaisquer lacunas de segurança antes que hackers as explorem. Mais de 1.000 clientes em todo o mundo confiam na plataforma Cymulate para reforçar a sua postura de segurança e fortalecer a resiliência cibernética por meio da descoberta constante, validação, priorização e correção guiada de fraquezas de segurança. A Cymulate automatiza testes avançados de segurança ofensiva para validar controles, ameaças e caminhos de ataque. Como uma plataforma aberta, a Cymulate se integraàinfraestrutura de segurança e TI existente e impulsiona os fluxos de trabalho do processo de gerenciamento de exposição. Para obter mais informações, acesse www.cymulate.com.

