Mercado global de ERP deve atingir US$ 103,95 bi até 2029

A busca por eficiência operacional e controle de custos tem impulsionado empresas industriais a adotarem sistemas de gestão integrada. Soluções como o ERP (Enterprise Resource Planning) desempenham um papel essencial na automação de processos, conectando setores, otimizando a gestão de custos e proporcionando uma visão estratégica unificada do negócio.

De acordo com a Mordor Intelligence, o mercado global de ERP foi estimado em US$ 65,25 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 103,95 bilhões até 2029, com um crescimento médio anual de 9,76%. Esse avanço reflete a crescente necessidade das indústrias de modernizar suas operações e aumentar a competitividade.

"A implementação de um ERP transforma a gestão industrial ao automatizar processos, integrar áreas estratégicas e oferecer informações valiosas para a tomada de decisão. Isso reduz custos operacionais e melhora a produtividade e a escalabilidade dos negócios", destaca Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria Gold Partner da SAP há 18 anos e especialista na implantação do SAP Business One.

Além da eficiência operacional, a automação de processos impacta diretamente a redução de custos. Um estudo da Aberdeen Group, aponta que empresas que utilizam ERP conseguem reduzir seus custos operacionais em até 20% e aumentar a produtividade em 24%. Com uma solução integrada, as indústrias eliminam desperdícios, otimizam a cadeia produtiva e garantem maior previsibilidade financeira.

"Empresas que investem em tecnologia avançam para um modelo de gestão mais ágil, seguro e competitivo. A era das planilhas e controles manuais ficou para trás", completou Flávio Silva. De acordo com ele, quem aposta na digitalização e em soluções SAP está um passo à frente para crescer de forma estruturada e sustentável.

Website: https://www.uppertools.com.br/