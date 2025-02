Lítio verde gera oportunidades de trabalho no Jequitinhonha

A construção da segunda planta greentech da Sigma Lithium, localizada entre as cidades de Itinga e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha (MG), está a todo vapor e impulsionando o mercado de trabalho local. Atualmente, há 39 oportunidades disponíveis para profissionais de diversas áreas, com ou sem experiência (lista completa disponível no final do texto). De dezembro até agora, 70 vagas foram preenchidas.

Financiada com recursos do Fundo Clima do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a segunda planta ampliará a capacidade de processamento e industrialização de lítio 100% sustentável, carbono zero e rastreável, passando de 270 mil para 520 mil toneladas anuais. Este projeto é essencial para consolidar a liderança do Brasil na cadeia produtiva de minerais estratégicos, fundamentais para a transição energética e a mobilidade sustentável. O lítio, em particular, é um insumo-chave para a produção de baterias de veículos elétricos e híbridos, reforçando a importância desta expansão.

Atualmente, a Sigma Lithium gera mais de 1.550 empregos diretos, sendo 85% da mão de obra da empresa residente ou oriunda da região, e mais de 20 mil empregos indiretos.

Em 2024, a companhia completou um ano de operação, alcançando a cadência operacional consistente de um produtor experiente, mesmo após apenas um ano de produção comercial. Além disso, a empresa anunciou recentemente que aumentou a capacidade de sua planta greentech em quase 30%.

Com o objetivo de valorizar a mão de obra local, a Sigma Lithium criou o programa Juntos no Emprego, focado nas comunidades vizinhas ao empreendimento. Atualmente, 85% da força de trabalho da companhia é composta por moradores do Vale do Jequitinhonha.

De acordo com as estimativas da empresa, a fase de construção da segunda planta greentech demandará cerca de 1.000 trabalhadores diretos. Quando em operação, a nova unidade deverá gerar 500 novos postos permanentes de trabalho e cerca de 6.500 empregos indiretos na região, elevando para 2 mil o número de empregos diretos e aproximadamente 26 mil indiretos.

As vagas disponíveis são para cargos como Motorista (CNH C, D, E), Operador de Máquinas, Auxiliar de Serviços Gerais e Mecânico, entre outras. Os candidatos podem se inscrever enviando o currículo para o e-mail: juntosnoemprego@sigmalithium.com.br.



Apontador - 1 vaga

Auxiliar de Serviços Gerais - 7 vagas

Auxiliar Mecânico - 1 vaga

Encarregado de Terraplanagem - 3 vagas

Lubrificador - 1 vaga

Mecânico - 2 vagas

Motorista (CNH C; D ou E) - 5 vagas

Operador de Munck - 1 vaga

Operador de Máquinas - 15 vagas

Técnico de Segurança - 2 vagas

Topógrafo - 1 vaga

Local de atuação: Araçuaí e Itinga, Minas Gerais

Website: https://www.instagram.com/sigmalithium/