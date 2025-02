Grupo Unità é licenciado da BLACK+DECKER® na comercialização de novos produtos

O Grupo Unità anuncia seu acordo de licenciamento de produto com a marca BLACK+DECKER®, que marca o início de uma colaboração para movimentar o mercado com o lançamento de novos produtos, refletindo o compromisso das empresas com o público.

A engenharia estreitou laços com os licenciantes, fornecendo suporte técnico e apresentando seus estudos. "Nosso propósito é oferecer produtos licenciados pela BLACK+DECKER® que nos tornarão ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado", afirma Fábio Santos, analista de engenharia do Grupo Unità.

Segundo Vinícius Bóllico, supervisor de engenharia do Grupo Unità, as expectativas são bem grandes, porque esta é uma negociação que vem acontecendo há quase dois anos. Ele destaca o cuidado meticuloso com que o projeto foi desenvolvido, com mais de seis meses de trabalho dedicado ao desenvolvimento de concepções e materiais técnicos. "É um projeto que vem com um grande valor agregado, tanto em investimentos quanto em oportunidades de mercado", acrescenta Vinícius.

"Todos os estudos de posicionamento de marca e de diferenciais dos produtos foram feitos comparando com o que existe hoje no mercado", revela Vinícius, destacando o esforço em alinhar os produtos às exigências das marcas parceiras.

Fábio ressalta a importância do processo de aprovação da marca parceira. "O processo de aprovação de produtos pelo qual a BLACK+DECKER® passa é rigoroso, dessa forma, eles garantem a boa experiência para o usuário", diz. "Mantemos nosso comprometimento em garantir a integração da marca BLACK+DECKER® em nosso portfólio", afirma ele.

Assim, o Grupo Unità reforça seu compromisso em fornecer produtos e serviços alinhados com as demandas do mercado, somando a reputação da marca BLACK+DECKER®, com os valores do Grupo Unità no segmento.

O atendimento de pós-venda será exclusivo da rede da Unità, e em breve serão reveladas mais informações sobre a linha de motobombas e compressores que será lançada.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar o trabalho no Brasil no segmento da construção civil. Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Neste curto período de atuação, a empresa tem crescido em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México.

Mais informações estão no site: www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.





SANTOSPRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790

Website: https://www.grupounita.com.br/