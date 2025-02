Consórcio Nacional Bancorbrás cresce 18% em 2024

O sistema de consórcios encerrou 2024 com crescimento de 7,4% em vendas de cotas. De janeiro a dezembro, o acumulado atingiu 4,49 milhões de cotas vendidas, um novo recorde histórico, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC). Segundo a ABAC, o número de participantes ativos atingiu o volume inédito de 11,21 milhões.

Historicamente, o Consórcio Nacional Bancorbrás acompanha as tendências do setor e no ano de 2024 não foi diferente. A empresa apresentou alta global de 18%, com destaque para o segmento de bens imóveis, que teve expansão de 35,4% nos valores das cartas de crédito comercializadas. “Depois de um crescimento recorde no ano anterior, em 2024 tivemos nova evolução, agora de 18% nos créditos vendidos. Esse acúmulo de resultados positivos fortalece a nossa atuação de forma nacional”, afirma José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

Além disso, avalia José Climério, os números gerais do setor aquecem a economia, bem como aumentam as expectativas para um 2025 com performances semelhantes ou até melhores. “Todo esse cenário aponta para o crescente comportamento planejador dos consumidores e reforça a confiança dos brasileiros na modalidade”, acrescenta.

Dentre as principais comodidades do consórcio, José Climério destaca as cartas de crédito flexíveis, as assembleias on-line mensais e as condições facilitadas como plano redutor de 20%, 30% e até 50%, lance embutido e parcelas programadas. “Além da possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para oferta de lance ou complemento ao crédito no consórcio para imóveis, melhorando o poder de compra”, explica.

“Trabalhamos com uma equipe especializada que preza pela flexibilidade. No Consórcio Nacional Bancorbrás, a contratação de um consórcio conta com assessoria ao cliente durante todo o tempo de seu relacionamento conosco”, finaliza.