G2 Risk Solutions adquire a ZignSec AB para uma gestão de riscos mais abrangente

A G2 Risk Solutions (G2RS), uma das principais fornecedoras de soluções de gestão de riscos para o setor financeiro, anuncia a aquisição de uma de suas empresas afiliadas, a ZignSec AB (ZignSec). Esse movimento representa um passo importante na missão da G2RS de oferecer soluções completas e tecnológicas de compliance e gestão de riscos para empresas regulamentadas no mundo todo.

A ZignSec AB oferece soluções avançadas de verificação de identidade e é proprietária da Web Shield, líder em serviços de due diligence para comerciantes, e da Wyzer, especialista em otimização e automação de processos empresariais. A colaboração entre as três empresas deve permitir que a G2RS amplie seu portfólio de serviços e expanda sua atuação em áreas essenciais da gestão de riscos e compliance em nível global.

Com essa aquisição, a G2RS busca fortalecer sua capacidade de atender setores altamente regulamentados, incluindo instituições financeiras como bancos, credores, financiadores, adquirentes, entidades reguladoras e plataformas on-line.

"Este é um momento crucial para nossos clientes", afirmou Brian Longe, CEO da G2RS. "Em uma era de crescente complexidade regulatória e transformação digital acelerada, as empresas precisam de um parceiro que ofereça soluções incomparáveis de gestão de riscos. Ao unir nossa expertiseàda ZignSec e suas outras empresas, estamos estabelecendo um novo padrão de compliance global e inteligência de riscos".

Com a fusão das equipes, a G2RS amplia sua atuação global, operando nos Estados Unidos, Índia, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Polônia, Malta, Filipinas, Oriente Médio e Itália. Essa presença mundial fortalece a capacidade da G2RS de apoiar seus clientes na gestão dos desafios crescentes de risco e compliance em um cenário global cada vez mais interconectado.

"A gestão holística de riscos não é mais uma opção, mas uma necessidade", afirmou Rochelle Blease, presidente da G2RS. "Acreditamos que nossos investimentos contínuos permitirão que as empresas se antecipem às exigências globais de compliance, protejam suas operações e impulsionem um crescimento sustentável em um mercado em constante evolução".

Essa aquisição reforça o compromisso da G2RS em avançar no campo da gestão de riscos, utilizando tecnologia, expertise e dados para ajudar seus clientes na mitigação de riscos e no cumprimento seguro de suas obrigações regulatórias.

Para saber mais, acesse g2risksolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250218558531/pt/

Contato com a mídia:

Nicole Selinger (para a G2 Risk Solutions)

nicole@kmprcollective.com

314-805-2165