Marc Pinto é nomeado diretor global de Crédito Privado da Moody's Ratings

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que Marc Pinto foi nomeado diretor global de Crédito Privado da Moody's Ratings. O Sr. Pinto liderará as iniciativas de pesquisa e classificação de crédito privado em toda a agência de classificação e continuará a coliderar a equipe de Seguros globalmente.

“Ao aproveitar sua ampla experiência no setor e em liderança, Marc desempenhará um papel fundamental na ampliação de nossas robustas capacidades analíticas, no aprimoramento de nossa experiência de mercado e no avanço de nossa estratégia de crédito privado”, disse Michael West, presidente da Moody’s Ratings. “O profundo conhecimento de Marc sobre o setor de seguros será essencial para nossa liderança intelectual,àmedida que os laços entre gestores de ativos e seguradoras se estreitam”.

Como parte de sua nova função, o Sr. Pinto promoverá o engajamento entre os grupos de classificação de instituições financeiras, finanças corporativas e finanças estruturadas da Moody’s, ao mesmo tempo em que aprimorará a expertise em áreas de crescimento da indústria de crédito privado, incluindo financiamento de fundos, títulos lastreados em ativos privados (ABS) e ativos corporativos de grau de investimento colocados de forma privada, entre outros.

O Sr. Pinto ocupou uma série de cargos de liderança analítica de escopo e responsabilidade crescentes na Moody's, incluindo o de diretor global de Fundos e Gestão de Ativos e diretor de Política de Crédito para bancos norte-americanos.

O Sr. Pinto é analista financeiro credenciado e ex-aluno da Columbia Business School e do Trinity College (Connecticut).

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody's (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística de seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody's oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar.

