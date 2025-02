Ortopedia especializada oferece soluções para pé e tornozelo

Na área de ortopedia, a especialidade em pés e tornozelos desempenha um papel essencial na saúde dos pacientes. Embora menos divulgada, a importância dessa especialidade é vital na medicina, uma vez que lida com a complexidade anatômica e funcional dessa região, composta por 26 ossos, 33 articulações e mais de 100 ligamentos, músculos e tendões.



Por ser essencial para a mobilidade e equilíbrio, problemas nessa região do corpo podem impactar de forma importante a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. Segundo André Lemos, médico ortopedista e especialista em pés e tornozelos, os tratamentos podem ser os mais variados, pois possuem uma ampla gama de condições, que vão desde lesões traumáticas, deformidades, processos inflamatórios ou degenerativos.



“As doenças mais comuns são a fascite plantar, esporão de calcâneo, joanetes (hálux valgo), tendinopatias (em especial do tendão de Aquiles), entorses e instabilidade do tornozelo, artrose, deformidades congênitas ou adquiridas, fraturas e lesões ligamentares e lesões tendíneas. Algumas condições associadas a doenças crônicas, como o pé diabético, também devem ser tratadas por um especialista dessa área”, explica Dr. André Lemos.



O médico acrescenta que nos casos de fascite plantar e esporão de calcâneo, a abordagem inicial é quase sempre conservadora, sendo indicado uma série de exercícios que os pacientes podem fazer em casa e algumas sugestões de alterações de calçados. “Também recomenda-se a fisioterapia e, em alguns casos, o uso de palmilhas personalizadas e terapia por ondas de choque. Em último caso um pequeno procedimento pode ser necessário para liberação da fáscia plantar”.



“Essas limitações de mobilidade podem levar a distúrbios do movimento, que afetam também as demais articulações como joelho, quadril e coluna. O tratamento da causa da dor é importante e leva a uma grande melhora na qualidade de vida e na capacidade funcional desses pacientes”, completa.



Diagnósticos mais utilizados

Dr. André Lemos explica que o diagnóstico envolve, além de uma boa anamnese, um exame físico detalhado do paciente, além dos exames de imagem que auxiliam na confirmação diagnóstica e na precisão do planejamento dos casos cirúrgicos.



“As radiografias são muito utilizadas para avaliar a integridade e o alinhamento dos ossos e articulações. A ultrassonografia é um bom exame nos casos de lesões ligamentares e tendíneas, assim como a ressonância magnética, que auxilia nos casos mais complexos dessas lesões e ainda nas suspeitas de problemas na cartilagem”, ressalta.



Na avaliação do médico, a tomografia computadorizada pode ser necessária para avaliar fraturas complexas, casos de artrose ou deformidades ósseas possibilitando a reconstrução 3D das estruturas, melhorando a precisão no tratamento das deformidades e da artrose do tornozelo



“Já a cirurgia geralmente é recomendada quando os tratamentos conservadores, como fisioterapia, medicamentos, uso de órteses e mudanças em alguns movimentos ou no estilo de vida, não proporcionam alívio ou quando a condição é grave, como em fraturas complexas, deformidades graves ou instabilidade crônica”, avalia o especialista.



Tratamento de deformidades

A especialidade em pés e tornozelos também aborda deformidades, como o pé torto congênito em crianças, por exemplo, combinando métodos conservadores e cirurgias corretivas, sendo o tratamento iniciado logo após o nascimento do bebê. Em deformidades adquiridas ou progressivas, como pés planos ou pés cavos, o tratamento é individualizado e pode depender do estágio em cada caso.



“Alguns pacientes precisam realizar fisioterapia ou utilizar órteses. Nos casos avançados, cirurgias reconstrutivas para realinhar o pé, preservando a mobilidade, são realizadas para melhor recuperar a funcionalidade. O objetivo do tratamento é corrigir as deformidades e devolver a qualidade de vida e capacidade física dos pacientes”, exemplifica Dr. André Lemos.



No entanto, o médico afirma que a execução de cirurgias nesta região do corpo exigem alta especialização e treinamento devido à complexidade anatômica e biomecânica do tornozelo. “É necessário se manter atualizado com os avanços tecnológicos. Hoje, tecnologias como guias personalizados impressos em 3D (desenvolvidos a partir de imagens individuais do paciente) elevam a precisão do procedimento, tornando-o menos invasivo, mais rápido e com riscos reduzidos”.



“O avanço das próteses de tornozelo tem transformado muito a qualidade de vida dos pacientes com artrose avançada, especialmente aqueles que sofrem com dor crônica e limitação funcional. As próteses de última geração oferecem design anatômico aprimorado e uma biomecânica mais próxima dos movimentos naturais do tornozelo. Isso permite ao paciente, além do alívio da dor, a retomada de atividades diárias”, completa.



Para dominar essas técnicas, Dr. André Lemos ressalta que é essencial investir em treinamento contínuo, participação em congressos globais e parcerias com centros internacionais de referência. “À medida que a tecnologia se torna mais acessível e a expertise cirúrgica se expande, as próteses de tornozelo tendem a se consolidar como a cirurgia padrão-ouro no tratamento da artrose do tornozelo, seguindo a tendência global”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://drandrelemos.com.br/