Empreendedoras enfrentam desafios para crescer no mercado

De acordo com o levantamento do Panorama do Empreendedorismo Feminino no Brasil, 95% das empresas dirigidas por mulheres não conseguem superar a marca de seis dígitos em faturamento. Entre os obstáculos apontados pelo estudo estão a dificuldade de acesso ao crédito, a desigualdade de rendimentos, a dupla jornada de trabalho e a discriminação racial.

Cristina Boner, empresária e profissional da área de tecnologia, acredita que os dados da pesquisa refletem uma série de desafios estruturais enfrentados pelas mulheres empreendedoras. Ela concorda que o acesso ao crédito ainda é mais difícil para negócios liderados por mulheres, o que limita sua capacidade de investimento e expansão.

Além disso, a profissional destaca que a sobrecarga de tarefas – já que muitas mulheres acumulam responsabilidades familiares e empresariais – impacta diretamente o tempo e a dedicação que podem oferecer ao negócio. “Outro fator importante é a falta de redes de apoio e mentorias, fundamentais para o crescimento sustentável de uma empresa”, acrescenta.

A empresária também explica que outro aspecto que dificulta o crescimento dos negócios femininos são as barreiras culturais e estruturais.

“Muitas vezes, as mulheres enfrentam desafios relacionados à credibilidade e à negociação com fornecedores, investidores e clientes, o que pode afetar suas oportunidades de crescimento. O gap tecnológico também é um fator, já que algumas empreendedoras ainda não têm acesso ou conhecimento sobre ferramentas digitais que poderiam alavancar seus negócios”, pontua.

Iniciativas fundamentais

Iniciativas promovidas por órgãos públicos e privados contribuem para que mais mulheres ingressem no empreendedorismo, afirma Cristina. No entanto, ela ressalta que ainda há um longo caminho a ser percorrido. “Programas de capacitação, linhas de crédito específicas e redes de apoio têm ajudado, mas precisam ser ampliados e tornados mais acessíveis”, exemplifica.

A empresária também reforça a necessidade de que essas iniciativas contemplem estratégias para a fase de expansão dos negócios, e não apenas para o início. Isso, segundo ela, assegura que mais empresas lideradas por mulheres possam crescer e superar a marca de seis dígitos.

Apesar das dificuldades, Cristina acredita que o futuro é promissor, embora exija esforços coletivos. “As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado, e há uma crescente conscientização sobre a necessidade de apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino”.

Para aquelas que desejam empreender, Cristina destaca a importância de acreditar no próprio potencial e na força do trabalho oferecido. Apesar dos desafios, o empreendedorismo pode ser uma oportunidade de independência e realização pessoal.

“Busquem capacitação, estejam sempre atentas às oportunidades do mercado e não tenham medo de se posicionar e negociar. Criar uma rede de contatos e buscar apoio de outras empreendedoras também é essencial. E, acima de tudo, lembrem-se de que crescimento leva tempo – persistência e estratégia são fundamentais”, orienta.

