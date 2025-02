Adesão da população para check-up médico, ainda é baixa

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prática de realizar check-ups médicos anuais, ainda não tem a adesão de boa parte da população brasileira. Isso porque 70,6% não realizam check-ups regularmente. Alimentação inadequada, hábitos ruins, sono com baixa qualidade são rotina de parte da população do Brasil. A identificação precoce de uma doença ou mesmo de uma condição que possa levar ao surgimento futuro da doença modifica de forma considerável a história natural da mesma, muitas vezes impedindo até mesmo o seu surgimento.

De acordo com Dr. Lenio Gavio, especialista em Diagnóstico por Imagem, gestor do Centro Médico e dos Serviços Externos no Biocor/ Rede D’Or, “considerando por exemplo, as doenças de origem cardiovasculares, principal causa de morbimortalidade no mundo, a detecção precoce de condições predisponentes, como hipertensão arterial, diabetes ou hiperlipidemia pode reduzir em mais de 70% a possibilidade de eventos graves no futuro”, explica.

Dr. Lenio Gavio, afirma ainda que “a identificação em fase inicial de condições já associadas a estas alterações, como a ateromatose coronariana, hoje possível rastreamento e mensuração de forma simples e rápida, reduz em até 80% a possibilidade de infartos agudos de miocárdico”. E completa: “O estudo por Doppler e correção precoce de doenças vasculares carotídeas reduzem em mais de 50% a possibilidade de eventos vasculares isquêmicos cerebrais são apenas exemplos isolados de como o checkup pode mudar a vida e o futuro de uma pessoa e consequentemente de uma população”.

Esses são alguns exemplos, mas o check-up vai além disso. Ele passa pelo rastreamento precoce de tumores, que quando identificados podem ser tratados com muito mais chance de sucesso, incluindo a identificação de doenças tireoidianos, rastreamentos de déficits nutricionais, variações hormonais e pesquisas ginecológicas e urológicas. “O check-up quando realizado de forma estruturada e completa oferece aos pacientes a certeza de que sua saúde está em dia ou a possibilidade efetiva de se tratar precocemente de alguma alteração”, finaliza Dr. Lenio Gavio, gestor do Centro Médico e dos Serviços Externos no Biocor/ Rede D’Or.

