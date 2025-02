Studios em São Paulo viram aposta de brasileiros que vivem no exterior

A desvalorização do real frente ao dólar e ao euro tem impulsionado um novo movimento no mercado imobiliário paulistano: o aumento do investimento em studios na cidade de São Paulo de brasileiros que moram no exterior. Com um poder de compra maior devido à valorização das moedas estrangeiras, esses investidores veem nos imóveis compactos uma oportunidade de diversificar patrimônio e garantir uma base fixa no Brasil.

Segundo pesquisa, de janeiro a dezembro de 2023, o mercado imobiliário brasileiro registrou um crescimento total de 32,6% nas vendas de novos imóveis em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do indicador ABRAINC-FIPE, um levantamento realizado com 20 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).



Atuando neste mercado, a proptech Propty, lançada em janeiro de 2025, oferece studios para investir em São Paulo. A plataforma digital conecta investidores que buscam um imóvel compacto e moderno, registrando uma procura surpreendente por parte de clientes que residem fora do Brasil.

“Sabíamos que havia interesse de brasileiros morando fora, mas ainda nem começamos campanhas voltadas para esse público e, mesmo assim, a demanda nos surpreendeu. Muitos enxergam a compra de um studio como um investimento estratégico e, ao mesmo tempo, como um ponto de apoio para quando vêm ao Brasil”, explica Alexandre Pajola, fundador da Propty.

Além da atratividade cambial, São Paulo se consolidou como uma das principais escolhas para locação por temporada. Graças à diversidade de atrativos da cidade — que vão do turismo a negócios, passando por hospitais e educação —, a demanda por hospedagem não depende exclusivamente dos períodos de férias, garantindo geração de receita ao longo de todo o ano para os proprietários. A Propty compartilha informações detalhadas sobre os melhores bairros para esse tipo de investimento, além de dados comparativos sobre os valores de empreendimentos disponíveis no mercado.

A plataforma conecta compradores a escritórios de arquitetura especializados em reforma e decoração de studios. Para aqueles que desejam rentabilizar a propriedade, a Propty auxilia na escolha de empresas especializadas na gestão de curta temporada, incluindo locação via Airbnb, cuidando de todo o processo — desde a precificação até a manutenção e atendimento aos hóspedes.



Sobre a Propty

Lançada em janeiro de 2025, a Propty é uma plataforma que atua no mercado de investimento imobiliário em São Paulo, com o objetivo de simplificar o processo e fornecer suporte estratégico aos investidores. Combinando tecnologia e conhecimento no setor, a plataforma conecta investidores a oportunidades, oferecendo dados estratégicos que permitem análises detalhadas e decisões informadas.



A Propty acompanha o investidor em todas as etapas do processo, desde a escolha do imóvel até sua valorização. Através de parcerias com escritórios de arquitetura, possibilita reformas personalizadas, com entrega completa, incluindo mobiliário, eletrodomésticos e enxoval. A plataforma também auxilia na seleção de empresas especializadas em gestão de locação por curta duração, garantindo ocupação otimizada e administração sem complicações.

Website: http://www.propty.com.br