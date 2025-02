OPEX® Corporation anuncia melhorias importantes no sistema automatizado de armazenamento e recuperação Infinity®

A OPEX® Corporation, líder global em automação de última geração, que oferece soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correios, apresenta melhorias significativas para o seu Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação Infinity® (AS/RS). Os recursos aprimorados incluem um aumento de 15% na carga útil de armazenamento do sistema, juntamente com novas capacidades de alocação de armazenamento.

O AS/RS Infinity, lançado em 2022, combina densidade de armazenamento, configurabilidade e flexibilidade incomparáveis para atender aos desafios mais urgentes de automação de armazéns em micro-fulfillment, distribuição omnicanal, reposição de loja e comércio eletrônico. Apesar de o sistema Infinity anteriormente ser capaz de suportar cargas úteis de 70 libras (31,7 quilos), o sistema atual é capaz de acomodar cargas úteis de 90 libras (40,8 quilos). Além dos robôs Infinity iBOT, que agora suportam uma carga útil maior, a estrutura de prateleiras, também conhecida como grades de armazenamento, foi atualizada para gerenciar o peso adicional.

“A decisão de aumentar a carga útil do Infinity foi motivada por consultas contínuas de nossos clientes do setor de fabricação”, explicou Monty McVaugh, chefe de produto na OPEX. “Muitos fabricantes desejam armazenar peças e subconjuntos grandes e pesados ??de metal em suas fábricas, como alternadores, bombas de combustível, rotores de freio, placas de usinagem e muito mais. O momento para nossas melhorias no sistema Infinity é ideal, já que os códigos internacionais de construção mais recentes (IBC2021) descrevem cargas que podem ser aplicadas a estruturas, como prateleiras de armazenamento de baias altas, dentro de edifícios industriais. Os ajustes realizados pela OPEX nas prateleiras de armazenamento Infinity está em conformidade com o IBC2021 em regiões não sísmicas e altamente sísmicas.”

Frequentemente, os fabricantes utilizam módulos de elevação vertical para acomodar capacidades de carga útil, mas, normalmente, esses sistemas não estão integrados ao sistema de gerenciamento de depósito. Sendo assim, todas as transações devem ser analisadas manualmente por meio de planilhas e, posteriormente, importadas para outros sistemas de rastreamento de estoque. Além disso, há uma seleção limitada de sistemas no mercado que podem armazenar até 90 libras (cerca de 41 kg) ou mais por contêiner intermediário, o que os torna capazes de aproveitar toda a altura do depósito e fornecer uma densidade de armazenamento adequada.

“Nosso AS/RS Infinity aprimorado também pode oferecer suporte a espaçamentos menores de slot de armazenamento”, acrescentou Zach Davis, gerente de produto Infinity na OPEX. “Muitos fabricantes preferem armazenar ferramentas de ferragens e acessórios em bandejas. O Infinity agora é capaz de suportar espaçamento de armazenamento de quatro polegadas quando as bandejas são utilizadas, quase dobrando a densidade de armazenamento de oito polegadas do sistema.”

O sistema de mercadorias para pessoas (G2P) Infinity utiliza um sistema de intertravamento exclusivo para armazenar contêineres intermediários de profundidade tripla, eliminando o desperdício de espaço e aumentando a densidade de armazenamento. Um design de prateleira configurável torna o espaço do armazém mais eficiente, apesar de possíveis obstáculos, como colunas ou outros equipamentos. A flexibilidade do sistema também permite a criação de fluxos de trabalho e layouts variados. A tecnologia G2P automatizada entrega o item ou SKU certo na hora certa ao operador ou estação de trabalho apropriado, aumentando a produtividade, o rendimento e a utilização da mão de obra ao eliminar o desperdício de tempo.

“Nossa equipe na OPEX está sempre em busca de novas e melhores formas de atender às necessidades em evolução dos clientes", disse McVaugh. “Estamos determinados a oferecer uma maior funcionalidade em nossas soluções de automação de armazéns Infinity.”

