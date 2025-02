 Azizi Developments anuncia o lançamento das vendas do Burj Azizi, a segunda torre mais alta do mundo, com 725 metros de altura

A Azizi Developments, uma das principais promotoras privadas dos Emirados Árabes Unidos, lançará oficialmente as vendas do Burj Azizi, a segunda torre mais alta do mundo, com impressionantes 725 metros de altura, em um terreno nobre na Sheikh Zayed Road, em Dubai.

O grande evento de lançamento, realizado na Coca Cola Arena, City Walk, em 18 de fevereiro, contará com a apresentação da cantora estadunidense Jennifer Lopez (JLo) e receberá mais de 15 mil pessoas. Entre os convidados estarão funcionários do governo, representantes da imprensa, parceiros de corretagem, bancos e instituições financeiras, investidores, influenciadores de alto nível e várias celebridades.

Com conclusão prevista para 2028, a torre de mais de 131 andares oferece suítes, coberturas, apartamentos e residências de férias com preços entre AED 10 mil e AED 17 mil por pé quadrado. Ela também incluirá um hotel sete estrelas com todas as suítes, inspirado em sete temas culturais.

As amplas comodidades do Burj Azizi incluem centros de bem-estar, piscinas, saunas, cinemas, academias, minimercados, lounges para residentes e uma área de recreação infantil. Como única propriedade perfeita na Sheikh Zayed Road, a torre também abrigará um centro comercial vertical distribuído em sete andares, um salão de baile de luxo, um clube de praia, uma plataforma de observação especial, uma zona de adrenalina e uma série de opções gastronômicas de alto nível.

Uma vez concluído, o Burj Azizi está pronto para estabelecer vários novos recordes mundiais, incluindo o lobby de hotel mais alto (no 11º andar), a boate mais alta (no 126º andar), a plataforma de observação mais alta (no nível 130º andar), o restaurante mais alto de Dubai (no 122º andar) e o quarto de hotel mais alto de Dubai (no 118º andar).

Outros eventos de lançamento de vendas serão realizados no dia 19 de fevereiro emlocais de prestígio no mundo todo, incluindo o Conrad Hotel em Dubai, o The Peninsula em Hong Kong, o The Dorchester em Londres, o JW Marriott Juhu em Mumbai, o New York Marriott Downtown, o Marina Bay Sands em Singapura, o Four Seasons Hotel em Sydney e o Palace Hotel em Tóquio.

Farhad Azizi, CEO do Grupo Azizi, disse: “Nosso evento de lançamento de vendas do Burj Azizi marca um de nossos momentos de maior orgulho até hoje. É um dos marcos mais importantes em nossa missão de redefinir a vida luxuosa e a inovação arquitetônica enquanto moldamos o icônico horizonte de Dubai. O Burj Azizi será um testemunho da ambição dos Emirados Árabes Unidos e da busca pela excelência, oferecendo residências ultraluxuosas incomparáveis, comodidades de classe mundial e recursos recordes que estabelecem novos padrões de referência no setor em escala mundial”.

Ele acrescentou: “Estendo minha mais profunda gratidãoàSua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, por sua liderança visionária, e às autoridades de Dubai por seu inestimável apoio para tornar possível este projeto inovador. O Burj Azizi não é apenas uma estrutura, é um tributoàproeminência cada vez maior do emirado no cenário global. Temos a honra de desempenhar um papel na formação do legado desta cidade, que prevalecerá para todas as gerações futuras”.

Sobre a Azizi Developments

A Azizi Developments é uma promotora líder com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos). Com mais de 30 mil residências entregues com sucesso a investidores locais e internacionais e usuários finais de mais de 100 nacionalidades, a promotora se orgulha de seu extenso portfólio de empreendimentos de luxo modernos nos destinos residenciais e comerciais mais procurados de Dubai, assim como da sua abordagem voltada para a construção e do seu compromisso com a transparência e atenção ao cliente. As propriedades residenciais e comerciais da Azizi são fáceis de investir e se adaptam a todos os estilos de vida. A promotora tem como missão internacional desenvolver estilos de vida e enriquecer a vida de seus residentes, com foco em catalisar a visão e o desenvolvimento dos mercados em que atua.

Atualmente, a Azizi tem cerca de 40 mil unidades em construção, com entrega prevista para 2027, no valor de vários bilhões de dólares. A empresa é conhecida por ter desenvolvido o segundo arranha-céu mais alto do mundo e uma ópera de AED 2,5 bilhões, que é seu presente para a cidade, como parte do seu distrito cultural em Azizi Venice. A Azizi conta com um histórico sólido e um pipeline de projetos considerável por meio de seu extenso banco de terrenos e parcerias estratégicas com os principais desenvolvedores de Dubai, e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de propriedades de classe mundial em MBR City, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road, Dubai Healthcare City, Dubai South, Al Furjan, Studio City, Sports City e Downtown Jebel Ali.

