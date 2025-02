Textron Aviation abrirá uma nova instalação de serviços no Aeroporto de Essendon Fields, expandindo suas capacidades na Austrália

A Textron Aviation anunciou hoje a expansão de sua presença na Austrália com a construção de uma instalação de serviços maior e mais moderna no Aeroporto Essendon Fields, em Melbourne, para maximizar o suporte aos clientes Cessna, Beechcraft e Hawker na região. A nova instalação adicionará mais espaço para a manutenção de aeronaves, ajudando a agilizar o cronograma com o mínimo de tempo de inatividade para manter os clientes voando. A construção está programada para começar em março de 2025 e a Textron Aviation espera estar totalmente funcional nas novas instalações no início de 2026.

Os clientes da Beechcraft, Cessna e Hawker recebem suporte, manutenção e modificações direto da fábrica pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), por meio de sua rede global de centros de serviços e peças, unidades móveis de serviço e suporte 1CALL AOG (aeronave em terra) 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A nova instalação será mais do que duas vezes maior em metros quadrados das instalações atuais da empresa, totalizando mais de 35.000 pés quadrados (3.343 m2 ). Com base no feedback dos clientes, a nova instalação ficará em um local mais central dentro do aeroporto, acrescentará um depósito de peças da Textron Aviation, o que permitirá uma entrega mais rápida para os clientes, e adicionará um lounge mais confortável para os clientes utilizarem enquanto a aeronave estiver sendo reparada.

“A construção dessa nova instalação para dar suporte às mais de 1.400 aeronaves que operam na região da APAC demonstra nosso compromisso em oferecer a mais forte combinação de soluções de manutenção e serviços diretos da fábrica disponíveis para nossos clientes”, disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte Global ao Cliente. “Esse investimento aumentará nossa capacidade, além de nos ajudar a atender melhor os clientes com manutenção programada, modificações e suporte a aeronaves em terra.”

Essa notícia segue o anúncio da Textron Aviation em junho de 2024 que comunicava que a empresa se mudou para uma instalação maior e modernizada no aeroporto de Jandakot, em Perth, e adicionava um armazém de peças no aeroporto de Essendon Fields para aumentar a capacidade de serviço e apoiar a disponibilidade de peças na região. Além disso, a Premiair Aviation Maintenance, um centro de serviços australiano adquirido pela Textron Aviation em 2020, mudou seu nome para Textron Aviation Australia Pty Ltd. para integrar totalmente as instalações de Perth, Gold Coast e Melbourneàabrangente rede global de serviços da empresa.

A Textron Aviation oferece serviço e suporte direto da fábrica durante toda a experiência de propriedade. Por meio de uma rede global com quase 3.000 funcionários, os clientes têm acesso direto a uma equipe de representantes de serviços especializados que oferecem manutenção, inspeções, peças, reparos, atualizações aviônicas, instalações de equipamentos, reformas e outros serviços especializados. A Textron Aviation gerencia uma frota de mais de 50 unidades móveis de serviço (MSUs), equipes de atendimento (Go Teams) em todo o mundo que podem ser mobilizadas para responder a eventos de manutenção entrando em contato com o 1CALL, e uma equipe de especialistas em AOG que fornece serviço e suporte priorizados durante eventos de manutenção não programados.

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

