Governante de Ras Al Khaimah (EAU) afirma que “a ciência é a base sobre a qual construímos um futuro sustentável” durante seu discurso de abertura do 16º Workshop Internacional de Materiais Avançados

O Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e governante de Ras Al Khaimah, fez um discurso de abertura no primeiro dia do Workshop Internacional de Materiais Avançados (IWAM), com duração de três dias, no qual falou sobre a ciência como a chave para a construção de um mundo mais sustentável e sobre como Ras Al Khaimah está comprometida com o avanço científico.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, delivering the opening keynote address at the International Workshop on Advanced Materials today (Photo: AETOSWire)

O Sheikh Saud disse: “Por meio da realização anual do IWAM, Ras Al Khaimah está reafirmando seu compromisso de promover o avanço científico e contribuir para o debate mundial sobre materiais avançados.

Ao desenvolver uma cultura de pesquisa científica e investir em materiais avançados, estamos lançando as bases para um amanhã mais brilhante. Os grandes avanços na pesquisa de materiais avançados têm o potencial de revolucionar a produção de energia, o transporte e a fabricação”.

A ciência é a busca sistemática e intencional do conhecimento, a lente pela qual examinamos o universo, de acordo com o Sheikh Saud.

“A ciência deve ser o alicerce sobre o qual construímos um futuro sustentável e próspero, com nossas gerações mais jovens desempenhando um papel ativo na promoção de nossa busca pelo conhecimento”, concluiu.

O IWAM, em sua 16ªedição, reúne mais de 200 participantes de mais de 20 países, incluindo cientistas, estudantes e palestrantes, para palestras, discussões e sessões de pôsteres sobre como os materiais avançados estão ajudando a moldar o futuro.

O evento conta com a participação de cientistas de instituições acadêmicas de prestígio, como as universidades de Cambridge e Oxford (Reino Unido), a Universidade da Califórnia e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) (EUA).

No IWAM, os cientistas também premiarão os estudantes vencedores do Desafio de Inovação e Sustentabilidade de Ras Al Khaimah, que inclui sete competições para desenvolver soluções inovadoras para desafios da vida real.

Uma sessão científica para estudantes do ensino médio também será realizada durante o IWAM, enquanto os cientistas visitarão empresas com sede em Ras Al Khaimah para destacar como os materiais avançados podem ser utilizados para melhorar a produtividade.

O IWAM é patrocinado pela Stevin Rock de Ras Al Khaimah, uma das maiores empresas de pedreiras do mundo, com uma capacidade de produção de mais de 80 milhões de toneladas por ano.

