Rejuvenescimento facial deve buscar naturalidade, diz médico

O rejuvenescimento facial é uma das áreas mais procuradas da cirurgia plástica, especialmente no Brasil, país que lidera o ranking mundial em procedimentos estéticos na região da face e cabeça, segundo o último relatório da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética).

De acordo com a entidade, todos os procedimentos de face e cabeça apresentaram um “crescimento notável” em 2023 em comparação ao ano precedente, com mais de 6,5 milhões de procedimentos e um aumento de 19,6%.

Segundo a pesquisa, as principais modalidades foram pálpebra (mais de 1,7 milhão e aumento de 24%), rinoplastia (1,1 milhão de procedimentos e aumento de 21,6%) e realce labial/procedimentos periorais com (0,9 milhão e aumento de 29%).

Para o Dr. Henrique Laviano, cirurgião plástico especializado em rejuvenescimento facial, "esse índice reflete não apenas a competência dos profissionais brasileiros, mas também a valorização do autocuidado e da estética em nossa cultura".

Dr. Henrique Laviano formou-se pela Universidade Federal Fluminense e se especializou em Cirurgia Geral no Hospital Federal de Bonsucesso e em Cirurgia Plástica no Hospital Federal dos Servidores do Estado.

O médico possui aprimoramento internacional que inclui observerships em centros de referência na França, Itália, Turquia e EUA. Laviano também participou do Congresso ASAPS em New Orleans, além de cursos avançados em Facelifting e Blepharoplasty com especialistas como Dr. Timothy Marten e Dr. Mark Codner.

No cenário nacional, o cirurgião participou em congressos e academias especializadas, incluindo Perface Academy, Virtual Fellow, Rhinomasters, Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica e Jornada Carioca de Cirurgia Plástica. Além disso, atuou como preceptor de Residência Médica em Cirurgia Plástica, contribuindo para a formação de novos profissionais na área.

Cirurgias faciais mais buscadas

Dr. Henrique Laviano explica que o envelhecimento facial é um processo natural, mas que pode ser amenizado com técnicas modernas e personalizadas. Segundo o especialista, entre os procedimentos mais procurados para rejuvenescimento, destacam-se:

Lifting Facial: reposiciona os tecidos da face, remove o excesso de pele e suaviza rugas, proporcionando um aspecto mais jovem e natural;

Blefaroplastia: corrige o excesso de pele nas pálpebras superiores e inferiores, além de tratar bolsas de gordura e flacidez muscular;

Lifting de sobrancelhas: eleva e reposiciona a região das sobrancelhas, suavizando expressões de cansaço;

Lifting de pescoço: reestrutura os tecidos da região cervical, devolvendo o contorno marcado e a aparência jovial ao pescoço.

“O padrão de envelhecimento é único para cada paciente, e cada intervenção deve ser adaptada às suas necessidades específicas”, explica Laviano. “O objetivo é alcançar resultados naturais e harmoniosos, respeitando a individualidade de cada rosto”, frisa.

Combinação de procedimentos potencializa os resultados

Para Dr. Henrique Laviano, a combinação de técnicas é uma estratégia para potencializar os resultados. “Associar procedimentos, como um lifting facial com uma blefaroplastia ou aplicação de toxina botulínica, permite uma transformação mais completa e coesa”, afirma o especialista.

Ele compara a cirurgia a uma obra de arte: “Assim como um quadro ganha vida com uma moldura adequada, o rejuvenescimento facial se beneficia da combinação de técnicas para realçar a beleza intrínseca do paciente”, articula.

Além disso, segundo Dr. Henrique Laviano, a abordagem combinada pode reduzir o tempo de recuperação, um fator crucial para quem busca resultados eficazes sem longos períodos de afastamento.

Avaliação personalizada é essencial

Dr. Henrique Laviano afirma que o planejamento de uma cirurgia de rejuvenescimento facial começa com uma avaliação detalhada. Na Laviano Experience, clínica do Dr. Henrique Laviano, o processo inclui uma análise minuciosa das expectativas e características do paciente.

“Consideramos fatores como idade, qualidade da pele, estrutura facial e histórico médico”, explica. "O objetivo é criar um plano personalizado que respeite as singularidades de cada pessoa, garantindo segurança e satisfação”, complementa.

O cirurgião plástico explica que o envelhecimento facial é compreendido a partir de três pilares: flacidez, perda de volume e alteração na qualidade da pele. “O tratamento ideal deve abordar esses três aspectos, promovendo uma melhoria global na aparência”, destaca.

Naturalidade é a “chave” para resultados autênticos

Dr. Henrique Laviano observa que um dos maiores desafios da cirurgia de rejuvenescimento facial é preservar a naturalidade do rosto:

“A verdadeira arte está em rejuvenescer sem comprometer a autenticidade da expressão individual. Queremos que o paciente se sinta mais confiante, mas ainda reconheça a si mesmo no espelho”, pontua.

Tecnologias e técnicas de ponta

Dr. Henrique Laviano ressalta que os avanços tecnológicos têm revolucionado a cirurgia plástica facial. Para o médico, entre as inovações mais recentes, destacam-se:

Suturas de suspensão minimamente invasivas: técnicas que oferecem rejuvenescimento com menor tempo de recuperação;

Lasers e ultrassom: tratamentos que melhoram a firmeza e a elasticidade da pele, complementando os resultados cirúrgicos;

Abordagens profundas: técnicas que atuam nas camadas mais profundas dos tecidos, garantindo resultados mais duradouros e naturais.

“Uma clínica que realiza procedimentos estéticos deve estar comprometida em integrar essas tecnologias de ponta para oferecer o melhor atendimento aos pacientes", ressalta o cirurgião.

Rejuvenescimento facial combina arte, ciência e tecnologia

Na visão de Dr. Henrique Laviano, o rejuvenescimento facial é uma especialidade que combina arte, ciência e tecnologia para devolver a autoestima e a confiança aos pacientes.

“Com técnicas modernas e uma abordagem personalizada, é possível alcançar resultados naturais e harmoniosos, respeitando a essência de cada indivíduo”, afirma. “A cirurgia plástica facial não é apenas sobre mudar a aparência, mas sobre realçar a beleza que já existe, de forma autêntica e duradoura”, completa.

Para mais informações, basta acessar: https://lavianoexperience.com