Lisoterapia lança curso de alisamentos seguros e sem formol

O salão paulista Lisoterapia lançou um novo curso voltado para profissionais que desejam se especializar em técnicas de alisamento capilar sem o uso de formol. Com formato totalmente online, o programa é dividido em 9 módulos e conta com 43 aulas gravadas, incluindo demonstrações práticas. Além disso, oferece 6 aulas bônus que abordam temas como alisamentos orgânicos, riscos do alisamento a laser, doenças relacionadas ao couro cabeludo e aos procedimentos com formol, escolha adequada de equipamentos e cuidados específicos para cabelos afros e loiros. Ao final, os participantes recebem um certificado de reconhecimento.

Keith Kanegae, terapeuta capilar, criadora do método próprio e fundadora do Lisoterapia, explica que o principal objetivo do Curso de Alisamento Sem Formol é “capacitar profissionais da beleza com conhecimento técnico, científico e prático, permitindo que se tornem referências no mercado de alisamento capilar.”

Com a iniciativa, a marca busca aprimorar a qualidade dos serviços realizados nos salões, promovendo procedimentos mais seguros e eficientes para os clientes. A profissional também destaca a importância de combater erros causados pela disseminação de mitos e informações incorretas que ainda predominam no setor.

Destinado tanto a iniciantes, que desejam ingressar na área de alisamento capilar, quanto a profissionais que buscam especialização e aprimoramento de técnicas, o curso abrange desde fundamentos básicos até técnicas avançadas do método Lisoterapia, cujo foco principal é o não uso de formol.

“Os participantes aprenderão sobre os diferentes tipos de alisantes e seus ativos, compreendendo por que alguns são incompatíveis entre si. Além disso, o curso desmistifica o uso de substâncias como aminoácidos, biotina e ácido lático, esclarecendo suas reais funções e compatibilidades com diferentes tipos de cabelo, incluindo os loiros”, explica Keith.

A fundadora do método lista os principais tópicos abordados no Curso de Alisamento Sem Formol:

Estudo dos diversos tipos de alisantes e seus ativos;

Compreensão da ação dos ativos na fibra capilar;

Escolha de produtos regularizados e adequados para cada tipo de cabelo;

PH dos cosméticos, fundamental para procedimentos químicos;

Estrutura atômica e composição capilar, explorando a ciência por trás do alisamento;

Identificação de doenças do couro cabeludo e contraindicações para a aplicação de química;

Esclarecimentos sobre a proibição do formol como ativo alisante no Brasil;

Uso correto do laser em tratamentos capilares e suas contraindicações.

Keith ressalta ainda que, assim como profissionais de outras áreas buscam aprimorar seus conhecimentos, cabeleireiros também precisam estar em constante aprendizado e atualização. “Especialmente em alisamento capilar, onde há uma infinidade de produtos e técnicas disponíveis, é essencial dominar cada detalhe”, finaliza.

