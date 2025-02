FFA Advogados realiza Encontro Anual de Lideranças

O Encontro de Lideranças foi realizado no Hotel Rosewood, em São Paulo, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, e teve como objetivo a definição de metas para 2025, a revisão dos resultados do ano anterior e a análise dos desafios e oportunidades do setor jurídico.

A expansão geográfica, aliada ao fortalecimento de parcerias institucionais e à participação ativa em eventos do setor jurídico, figura entre as principais prioridades do escritório para os próximos anos.

Modelo de gestão integrado

A estrutura nacional e o modelo de gestão integrada do FFA Advogados foram reforçados pela presença dos principais líderes da banca no evento.

Entre os participantes, estiveram os sócios-fundadores Celso Ferrareze e Gilberto Freitas, e corpo diretivo e jurídico do FFA, Lidiomar Freitas, Vanderlei Freitas, Álvaro Ferrareze, Gilberto Freitas Jr, Mirele Ferrareze e Keila Freitas.

A recepção do evento contou com a colaboração de Andréia Daros e Raquel Sturmhoebel, sócias do FFA-SP. O encontro contou com a participação dos sócios, gerentes e coordenadores de áreas das 23 unidades locais, bem como com a presença de Thamires e Patrícia Freitas, Carolina e Gabriela Ferrareze.

O encontro contou ainda com a participação dos sócios, gerentes e coordenadores de áreas das 23 unidades locais, destacando a integração entre as equipes e o compromisso com a expansão estratégica e a inovação contínua.

Crescimento sustentável e inovação no centro do debate:

Diante de um ambiente jurídico dinâmico e altamente competitivo, o FFA Advogados focou suas discussões em temas essenciais para o futuro da advocacia, incluindo transformação digital, ESG, expansão para novos mercados, gestão de talentos e adaptação às mudanças regulatórias.

Durante o evento, foram realizados painéis, workshops e mesas-redondas, proporcionando um rico intercâmbio de experiências entre as lideranças do escritório. Um dos principais destaques foi o impacto da inteligência artificial e da automação de processos na rotina dos escritórios de advocacia, com ênfase no uso de ferramentas preditivas para a gestão de casos e na otimização do trabalho jurídico.

Além da tecnologia, a gestão de talentos foi amplamente debatida, abordando estratégias para a atração e retenção de profissionais altamente qualificados. A valorização do desenvolvimento contínuo de pessoas, também foi apontada como prioridade para o escritório nos próximos anos.

Liderança e visão estratégica

A capacidade de adaptação das lideranças às mudanças do mercado jurídico foi um dos temas centrais do encontro. Atualmente, a advocacia exige mais do que conhecimento técnico: é fundamental que os profissionais compreendam gestão, tecnologia e inovação, além de desenvolverem uma abordagem estratégica voltada para as necessidades dos clientes.

Para o FFA Advogados, a comunicação eficiente e a cultura organizacional sólida são pilares essenciais para a construção de uma advocacia moderna, ética e eficiente. O encontro anual foi uma oportunidade para alinhar visões entre as equipes e reforçar a coesão entre as unidades locais

Expansão nacional e desafios

O FFA Advogados está em fase de estudo para ampliar sua atuação em novas praças estratégicas. A expansão geográfica, combinada com o fortalecimento de parcerias institucionais e a participação ativa em eventos do setor jurídico, é uma das prioridades do escritório para os próximos anos.

Para os sócios do FFA, o sucesso do escritório não se mede apenas pelos resultados financeiros, mas pela capacidade de gerar impacto positivo para clientes e para a sociedade. A visão de futuro da banca inclui crescimento sustentável, inovação contínua e tecnologia avançada na prestação de serviços jurídicos.

O encontro foi encerrado com uma sessão de planejamento estratégico, na qual foram definidas as principais metas para 2025, com foco na expansão, fortalecimento da cultura organizacional e melhoria contínua dos serviços prestados.

