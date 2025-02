Herbíssimo é um dos patrocinadores oficiais do Rio Open 2025

Herbíssimo, marca integrante do portfólio do Grupo Dana Cosméticos, reafirma seu compromisso com o esporte e o autocuidado, ao renovar sua parceria como um dos patrocinadores e desodorante oficial do Rio Open. Apresentado pela Claro, é um dos maiores torneios de tênis da América Latina e um dos eventos mais prestigiados do calendário esportivo brasileiro. A competição, que acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, chega à sua 11ª edição, mantendo seu status de torneio ATP 500 e atraindo grandes nomes do circuito mundial.

Parceria de sucesso e compromisso com o esporte

Segundo o patrocinador, apenas no último ano a marca participou de mais de 20 eventos esportivos, interagindo com mais de 100 mil atletas e esportistas, e seu objetivo como desodorante oficial do Rio Open pelo segundo ano consecutivo, é reforçar a conexão da marca, presente há mais de 40 anos no mercado brasileiro, com o universo esportivo e a alta performance.

Durante o evento, a marca fará ativações com Thiago Monteiro, um dos principais atletas da modalidade na atualidade. Com nove títulos em challengers, Thiago Monteiro vem de uma grande campanha no qualifying do Australian Open, onde se classificou para a chave principal do Grand Slam e representa a força e a técnica que são fundamentais no esporte de alto rendimento.

Inovação e sustentabilidade no Rio Open

Além de reforçar sua presença no universo esportivo, Herbíssimo também apresenta novidades alinhadas com a sustentabilidade, um dos pilares do Rio Open. O torneio, em parceria com a ENGIE, adota práticas ambientais para minimizar seu impacto, como a neutralização voluntária das emissões de carbono e uma gestão eficiente de resíduos. Essa preocupação se conecta diretamente com o novo lançamento da Herbíssimo: o sachê refil 100% biodegradável para o desodorante em creme, disponível nas versões Tradicional, Sensitive e Neutro.

Contribuindo na mudança do comportamento de consumo, de desodorantes em aerossol para versões em creme, reconhecidas por sua textura suave e capacidade hidratante, a marca é líder com aproximadamente 85% de marketshare no segmento de desodorantes em creme, em unidades vendidas, de acordo com relatório produzido sob demanda em plataforma de inteligência de mercado. Agora, o Grupo busca reduzir o descarte de embalagens e reforçar seu compromisso ambiental ao lançar o refil biodegradável, além de operar seu polo fabril com energia renovável. Esta abordagem atende à demanda dos consumidores por soluções que combinem funcionalidade e respeito ao meio ambiente.

O refil Herbíssimo permite que os consumidores abasteçam suas embalagens reutilizáveis do potinho e do twist, reduzindo o descarte de plástico e incentivando o reuso e o consumo consciente. Segundo a marca, a iniciativa busca atender a um público cada vez mais atento às questões ambientais, sem abrir mão da qualidade e eficácia dos produtos. (Vídeo oficial da linha)

Skincare para as axilas: um novo conceito de proteção

Outro lançamento da marca apresentado durante o Rio Open 2025 é a linha Herbíssimo Care, que, segundo informações disponibilizadas pela marca, combina proteção prolongada com tratamento para a pele das axilas. A linha conta com embalagens em formato bisnaga e um aplicador em domo, para facilitar a utilização e absorção do produto. Desenvolvida com fórmulas veganas e com um blend de óleos vegetais, desenvolvido exclusivamente para o Grupo Dana Cosméticos em parceria com a Provital do Brasil, além de ativos conhecidos na cosmética, como: Ácido Hialurônico, Niacinamida, Vitamina C e Coenzima Q10. (Vídeo oficial da linha)

A importância do autocuidado para atletas e para o dia a dia

Para atletas como Thiago Monteiro, a preparação vai muito além dos treinos e competições: envolve um conjunto de hábitos que impactam diretamente a performance. Desde uma boa alimentação até a escolha de produtos para cuidados pessoais que ofereçam proteção duradoura e conforto, cada detalhe contribui para que o atleta possa dar o seu melhor.

No dia a dia, essa lógica também se aplica. O autocuidado não se limita apenas à higiene básica; ele influencia a autoestima, a confiança e até mesmo a disposição para encarar desafios pessoais e profissionais. Para atletas como Thiago Monteiro, o autocuidado se torna uma ferramenta fundamental para enfrentar longas jornadas de treinos e torneios intensos. A escolha de produtos adequados ajuda a minimizar desconfortos e a garantir que o foco esteja sempre na performance.

Rio Open 2025: um palco para grandes atletas

A 11ª edição do Rio Open promete mais uma vez atrair a atenção dos fãs de tênis e do esporte em geral. O torneio, que integra o circuito ATP 500, é o único da América do Sul nesse nível e já recebeu grandes nomes do tênis mundial.

Além de promover partidas de alto nível, o evento tem se destacado por suas iniciativas de sustentabilidade e pelo compromisso com a inclusão no esporte. O torneio conta com programas de incentivo para jovens atletas, além de diversas ativações que aproximam o público do universo do tênis.

A presença da Herbíssimo no evento reforça a sinergia entre a marca e o esporte de alto rendimento. Com um portfólio de produtos desenvolvidos para oferecer proteção, conforto e autocuidado, a marca se posiciona como uma aliada tanto dos atletas profissionais quanto daqueles que buscam manter uma rotina ativa e equilibrada.

“Temos o compromisso de inovar e evoluir para atender às demandas do mercado e às expectativas dos nossos consumidores, com excelência. Com o lançamento da linha Herbíssimo Care e dos sachês refil biodegradáveis, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade, sem abrir mão da qualidade que nos consagrou”, disse o CEO do Grupo Dana Cosméticos Alberto Filizzola. “Herbíssimo é uma marca com um legado de inovação e responsabilidade ambiental, comprometida em oferecer soluções que respeitam as pessoas e o planeta. Essa dedicação e compromisso com a sustentabilidade define nossa missão e o legado que queremos deixar para o futuro” Complementou David Papa, diretor comercial do Grupo.

Website: https://promo.danacosmeticos.com.br/herbissimo-rio-open