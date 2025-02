Evolito é selecionada para fornecer motores de propulsão elétrica para os inovadores dirigíveis da Flying Whales

A Evolito Limited tem o orgulho de anunciar sua colaboração com a Flying Whales, uma empresa pioneira no desenvolvimento de dirigíveis de grande capacidade. Essa parceria representa um marco significativo na aviação de carga sustentável, demonstrando soluções inovadoras para problemas do mundo real e reduzindo as pegadas de carbono.

Flying Whales LCA60T airship utilising 32 x Evolito D250 electric motors. (Photo: Business Wire)

A Evolito fornecerá seu motor de propulsão elétrica D250 de última geração para o dirigível LCA60T, que deverá fazer seu primeiro voo de teste em 2027. O LCA60T tem 200 metros de comprimento e foi projetado para transportar cargas excepcionalmente pesadas de até 60 toneladas. Os dirigíveis da Flying Whales foram criados para oferecer uma solução exclusiva para o transporte de cargas pesadas e de grandes dimensões, principalmente em regiões com infraestrutura limitada. Ao utilizar os motores avançados da Evolito, a Flying Whales pretende criar um modo de transporte mais eficiente e ambientalmente sustentável, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e promovendo práticas logísticas mais ecológicas no mundo todo.

A Flying Whales escolheu o motor elétrico D250 da Evolito para seu dirigível devidoàsua excepcional densidade de potência e torque. Cada dirigível será alimentado por 32 motores D250. Outro fator crucial para a Flying Whales em sua escolha de parceiro de motor elétrico foi a capacidade da Evolito de dimensionar a produção para fornecer a quantidade de motores elétricos necessários para atenderàprevisão de produção da Flying Whales.

Os motores elétricos da Evolito são os menores e mais leves de sua categoria. O D250 oferece densidade de potência líder do setor de 18,5 kW/kg, com uma potência máxima de 240 kW e peso de 13 kg.

Em 2023, a Evolito recebeu o prêmio “Design Organisation Approval” da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido e está trabalhando para obter o POA e o ISO9001 ainda este ano, o que ajudará a reduzir os custos de certificação da Flying Whales.

Vincent Guibout, CEO da Flying Whales, disse: “Ao projetar um dirigível, o peso é fundamental. Nos três anos em que estamos trabalhando juntos, a Evolito demonstrou a capacidade de fornecer a melhor densidade de potência da categoria com seus exclusivos motores elétricos de fluxo axial, além da capacidade de aumentar a produção para atender aos nossos requisitos de previsão. Há uma excelente sinergia entre as nossas equipes – compartilhamos a mesma paixão por possibilitar o voo elétrico por meio da excelência e da inovação em engenharia – e mal posso esperar para trabalhar com a Evolito no primeiro voo do LCA60T e depois na produção e operação comercial”.

O Dr. Chris Harris, CEO e cofundador da Evolito, comentou: “O dirigível LCA60T da Flying Whales é uma aeronave inspiradora, demonstrando que o voo elétrico pode ajudar a solucionar desafios globais, desde a redução de emissões nocivas até o fornecimento de infraestrutura essencial de forma sustentável. A tecnologia exclusiva de fluxo axial da Evolito permite uma nova classe de motores elétricos leves, compactos e de alto desempenho, abrindo a porta para muitos novos projetos de aeronaves, perfis de missão e casos de uso – estabelecendo novos padrões de propulsão elétrica para o setor aeronáutica”.

Evolito

http://www.evolito.aero

A Evolito está tornando o voo elétrico uma realidade ao oferecer motores elétricos de fluxo axial, controles de motor e sistemas de bateria líderes mundiais para o mercado aeronáutica. Os sistemas de propulsão elétrica da Evolito oferecem as mais altas densidades de potência, torque e energia da categoria e são inerentemente mais robustos do que as tecnologias alternativas, o que resulta fundamental em aplicações de eVTOL, mobilidade aérea urbana, helicópteros e aviões. A empresa de capital fechado tem sua sede em Oxford (Inglaterra). Entre os investidores da Evolito figuram a B-Flexion e a Oxford Science Enterprises (OSE).

