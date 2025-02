Bitget garante licença de provedor de serviços de ativos virtuais na Bulgária, se alinhando com seus planos de expansão na UE

VICTORIA, Seychelles, Feb. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa Web3 obteve uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da Agência Nacional de Receita da Bulgária. O licenciamento oficial agora permite que a Bitget ofereça um conjunto abrangente de serviços de criptomoedas na Bulgária, incluindo câmbio, operação, transferência, custódia e oferta pública de criptoativos, bem como serviços de carteira. Isso se alinha com os planos mais amplos da Bitget de obter a licença Markets in Crypto-Assets (MiCA) da UE, o que aumentará sua presença na região.

A licença VASP na Bulgária está alinhadaàexpansão estratégica da Bitget na União Europeia. A empresa está se preparando ativamente para a conformidade com a estrutura MiCA da UE, que busca estabelecer um ambiente regulatório unificado para criptoativos em toda a região.

"A aplicação bem-sucedida da licença VASP na Bulgária faz parte da estratégia de expansão da Bitget para atender usuários em toda a União Europeia", disse Hon Ng, diretor jurídico da Bitget. "À medida que a UE continua a liderar com estruturas regulatórias como o MiCA, vemos um forte potencial de crescimento sustentável e inovação na região, mantendo a conformidade. A Bulgária serve como uma porta de entrada estratégica para nossa expansão europeia, oferecendo aos ecossistemas amigáveis às criptomoedas a chance de acelerar a adoção das criptomoedas."

Ng acrescentou: "Em 2025, estamos animados em continuar a expansão da presença regulatória global da Bitget em parceria com diversos reguladores em todo o mundo. Temos um foco claro em atender aos padrões de conformidade em todas as jurisdições onde operamos e temos investido em nosso programa de conformidade desde o primeiro dia. Acreditamos que nossa abordagem reforça a confiança dos usuários, garante a integridade do mercado e, ao mesmo tempo, aumenta a adoção global de ativos digitais e garante um crescimento sustentável de longo prazo,àmedida que alinhamos nossas operações com as regulamentações emergentes em todo o mundo."

A Bitget vê a conformidade regulatória como uma parte fundamental de seu sucesso futuro, o que é evidente pela obtenção de aprovações em mercados fundamentais, como Polônia, Itália, Lituânia, Reino Unido e agora Bulgária.

A licença VASP na Bulgária concedeàBitget a aprovação regulatória para oferecer uma ampla variedade de serviços, atendendo às necessidades dos usuários de ativos digitais na região. Esses serviços incluem a troca de criptoativos, permitindo a conversão contínua entre criptomoedas e moedas fiduciárias; negociação e transferência de criptoativos, facilitando transações eficientes e seguras; e serviços de custódia, oferecendo uma estrutura robusta para proteger os ativos dos usuários. Além disso, a licença permite a oferta pública de criptoativos, o que apoia o potencial para lançamentos inovadores de tokens e oportunidades.

Somente nos últimos três meses, a Bitget apresentou atualizações importantes sobre licenciamento e expansão. Ela garantiu uma licença BSP em El Salvador, aprovação no Reino Unido para fornecer serviços de ativos digitais, e ajudou uma bolsa em conformidade no Vietnã, a BitEXC. Recentemente, a Forbes classificou a Bitget como uma das bolsas mais confiáveis do mundo e, com a licença VASP da Bulgária, a Bitget continua a fazer progressos significativos nessa área. A empresa planeja uma estreita colaboração com os reguladores europeus para garantir que seus produtos atendam a todos os requisitos regulatórios, priorizando a proteção dos ativos e dados dos usuários.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como Parceiro oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do LESTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, além de parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (campeão olímpico de boxe) e ?lkin Ayd?n (da seleção turca de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dafce49-6bd9-4e83-9453-e5503f7b4596

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001048801)