Midea Building Technologies apresenta as últimas inovações sustentáveis na AHR em Orlando

A Midea Building Technologies (MBT) destacou o seu compromisso com a tecnologia e a sustentabilidade na AHR 2025 em Orlando, com vários produtos inovadores e soluções confiáveis. A presença da Midea nesta importante feira global de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) apresenta a sua tecnologia avançada para aumentar a confiabilidade, eficiência e conforto do produto.

Mais de 20 anos de experiência no setor para oferecer soluções HVAC comerciais eficientes

Com um legado que remonta a 1999, a MBT foi a pioneira na indústria de HVAC. As soluções da MBT podem ser encontradas em diversas aplicações, desde edifícios de escritórios altos e locais complexos até aeroportos de grande porte em todo o mundo, como o FIFA World Cup de 2022, o Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing, o St. Regis Hotel & Resort na República Dominicana, além de inúmeros outros empreendimentos notáveis.

A revolucionária bomba de calor Aqua Thermal Super Commercial ATW é um dos destaques da AHR 2025. Este sistema de última geração conta com um compressor DC EVI Inverter avançado, proporcionando eficiência energética superior com recursos de inicialização rápida e interrupções operacionais mínimas. Além disso, pode ser combinado com diversos tipos de terminais para atender às necessidades de uma variedade de cenários.

O sistema V6 Heat Recovery VRF demonstra a capacidade tecnológica da MBT em criar um compressor de injeção de vapor aprimorado acionado por um inversor, garantindo um desempenho ideal em climas extremos. Com a capacidade de combinar módulos externos de até 42 toneladas e acomodar até 3.280 pés (aprox. 1 km) de tubulação, ele oferece flexibilidade incomparável para projetos de grande porte.

Soluções residenciais inovadoras para maior conforto

No setor residencial, a MBT continua a ultrapassar limites com produtos projetados para o conforto ideal do lar. O sistema VRF da série Atom X demonstra adaptabilidade extraordinária com sua ampla faixa de temperatura operacional, ao mesmo tempo que mantém operações ecologicamente corretas com fluidos refrigerantes de baixo GWP. Enquanto isso, a eficiência de espaço atinge novos patamares com o Atom T Mini VRF, que reduz os requisitos de espaço de instalação em até 50% por meio de design inovador e requisitos de tubulação simplificados.

Pensando no futuro, a MBT continua trabalhando para oferecer uma experiência descomplicada aos clientes, utilizando a tecnologia para desenvolver produtos e soluções de HVAC inovadores e eficientes.

Sobre a MBT

A Midea Building Technologies (MBT), uma das cinco principais divisões de negócios do Midea Group, é especializada no desenvolvimento de produtos e serviços, com os principais negócios abrangendo soluções HVAC, elevadores, controle predial e gerenciamento de energia. A empresa estabeleceu uma presença global com 6 centros de P&D de inovação e 7 bases de produção no mundo inteiro, atendendo com êxito a mais de 100.000 grandes projetos de engenharia globalmente, em vários setores.

