Terminal ferroviário em Itabirito recebe licença ambiental

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Minas Gerais expediu em 10 de fevereiro de 2025, o licenciamento ambiental para a construção do Terminal Ferroviário de Bação (TFB), da Cedro Participações, em Itabirito (MG). O empreendimento ocupará área útil de 10,77 hectares no distrito de São Gonçalo do Bação.

O projeto, desenvolvido pela Bação Logística S.A., que conta com a participação J.Mendes e a Herculano, prevê uma nova rota para o transporte de minério com previsão de redução da circulação de carretas no distrito de São Gonçalo do Bação. O novo trajeto utilizará a estrada Pico de Fábrica, propriedade da Vale, seguindo pela ITA-330 em direção ao Ribeirão do Eixo até chegar ao terminal ferroviário.

O documento emitido pela Semad inclui as licenças de instalação e operação e tem validade até 10 de fevereiro de 2035. O TFB será integrado à malha da MRS Logística S.A. e deve gerar 100 empregos diretos. O projeto foi precedido por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2023 entre a empresa, o Ministério Público de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais, com medidas para mitigar impactos ambientais e culturais.

A expectativa do setor minerário é de que o TFB se torne uma alternativa eficiente para o escoamento da produção mineral, contribuindo para a redução do tráfego pesado nas rodovias federais que cortam a região.

O TFB localiza-se na Estrada Camargo Correa e está sujeito ao cumprimento de condicionantes específicas detalhadas no documento de licenciamento emitido pela Semad. O empreendimento também deverá manter registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Em seu site, o TFB informa que seu objetivo é facilitar o transporte de cargas sólidas a granel pela ferrovia MRS Logística S.A., em uma área já utilizada pela Ferrovia do Aço há mais de 30 anos.

Além disso, explica que busca fortalecer os laços com a comunidade local antes mesmo de iniciar sua atuação, a fim de fortalecer os valores e propósitos da empresa, ao aproximar-se das áreas vizinhas ao terminal para entender as necessidades da comunidade e estabelecer uma relação de responsabilidade social através de desenvolvimento socioeconômico, bem-estar, cultura e lazer.

