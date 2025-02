Lingopass lança microcurso de mandarim para multinacionais

O Lingopass, empresa que oferece soluções de aprendizagem de idiomas para o mercado corporativo, acaba de lançar um microcurso de mandarim voltado para a capacitação de equipes multinacionais.

A iniciativa surge em resposta ao crescimento das relações comerciais entre Brasil e China, que atingiram US$ 157,5 bilhões em 2023. O superávit de US$ 51,2 bilhões com a China representou 51,7% do superávit total do Brasil em 2023, como indica o Mapa Bilateral de Comércio e Investimentos Brasil-China, elaborado pela ApexBrasil.

Para Alexandrine Brami, CEO e cofundadora do Lingopass, “a China não é apenas um parceiro importante, mas o principal motor do comércio exterior brasileiro. Por isso, preparar as empresas para interagir com esse mercado é essencial”.

Na visão de Brami, mais do que um idioma, o mandarim é uma ferramenta estratégica para negócios. “Aprender mandarim envolve entender a cultura de negócios chinesa, que é baseada em relações de longo prazo, hierarquia e comunicação indireta”, explica. “Esse conhecimento é crucial para profissionais que atuam em setores como agronegócio, energia renovável e tecnologia, onde a China é um parceiro-chave”, articula.

A China importa mais de 75% do valor exportado pelo Brasil em soja, petróleo bruto e minério de ferro, além de investir pesado em setores como mobilidade elétrica e transição energética, segundo dados da ApexBrasil. Empresas como BYD e State Grid já estão expandindo suas operações no país, aumentando a demanda por profissionais que dominem o mandarim e compreendam a cultura chinesa.

Domínio de idiomas é diferencial competitivo

No cenário global atual, o domínio de idiomas deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. “Empresas que investem na capacitação linguística se destacam internacionalmente, demonstrando preparo e visão de longo prazo”, afirma Brami. O mandarim, em particular, pode abrir portas para um dos maiores mercados consumidores do mundo, podendo reduzir falhas de comunicação e fortalecer relações comerciais.

Além disso, prossegue a CEO e cofundadora do Lingopass, o aprendizado de idiomas aumenta a produtividade e integração em equipes multinacionais. “Empresas chinesas instaladas no Brasil já estão investindo em treinamentos internos para melhorar a comunicação entre equipes locais e chinesas. Isso reforça a importância de profissionais bilíngues no mercado corporativo”.

Como funciona o microcurso de mandarim do Lingopass?

O microcurso de mandarim do Lingopass foi desenvolvido para atender às demandas do mercado corporativo, oferecendo uma abordagem focada em negócios. O curso aborda não apenas o idioma, mas também aspectos culturais e estratégicos, tais como:

Guanxi (??), que é a rede de relacionamentos interpessoais que sustenta os negócios na China. “Diferente do Brasil, onde podemos fechar um contrato rapidamente, os chineses valorizam relações de longo prazo, baseadas em confiança e reciprocidade. Ou seja, se uma empresa brasileira quer ser bem-sucedida na China, precisa investir tempo e esforço na construção desse vínculo, e isso passa por entender a cultura e falar o idioma”, afirma Brami.

Tomada de decisão hierárquica: como navegar nas estruturas organizacionais das empresas chinesas. “A tomada de decisão nas empresas chinesas é muito mais hierárquica e centralizada do que no Brasil. Enquanto por aqui estamos acostumados com um ambiente mais flexível, na China é essencial entender o papel dos diferentes níveis hierárquicos e saber com quem falar em cada etapa do processo de negociação”, explica.

Comunicação indireta: entender nuances e evitar mal-entendidos em negociações.”No Brasil, somos diretos e informais, mas os chineses adotam um estilo muito mais indireto. Eles evitam confrontos e usam respostas mais sutis para expressar discordância. Se um executivo brasileiro não entender essa nuance, pode interpretar erroneamente um "talvez" como um "sim", o que pode comprometer completamente uma negociação”, comenta.

Impacto nas relações comerciais

Brami ressalta que a recente assinatura de 37 acordos entre Brasil e China, abrangendo setores como energia, tecnologia e indústria, reforça a necessidade de capacitação intercultural.

“Quanto mais fluida for a comunicação entre executivos brasileiros e chineses, maior será a eficiência nas negociações e nos projetos de longo prazo”, diz.

Para Brami, o Lingopass procura se posicionar como um parceiro estratégico para empresas que buscam se preparar para o cenário global em transformação.

“Com o lançamento do microcurso de mandarim, o Lingopass demonstra seu compromisso com a capacitação de profissionais e empresas para os desafios e oportunidades do mercado global”, afirma. “Não basta apenas vender para a China: é preciso saber como negociar, construir relações e atuar com inteligência nesse mercado”, conclui.

