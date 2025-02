Setor de higiene e cuidado pessoal masculino cresce no país

A pesquisa Beauty Plan 2024 traçou um panorama sobre o mercado brasileiro de higiene e cuidado pessoal masculino. A maioria (62%) dos entrevistados se identificam como consumidores mais básicos, que compram de acordo com a necessidade e demoram a perceber o que aparece de novo no mercado.

Apesar disso, 36% dos participantes afirmam que o autocuidado é um assunto que os atrai cada dia mais. Eles declararam que, quando comparados aos amigos, são os primeiros a comprar o que aparece de novo no mercado. Apenas 3% dos homens compram apenas o mínimo necessário e acreditam que esse é um assunto que não lhes interessa.

Quando questionados sobre quem escolhe e compra os produtos, 96% dos entrevistados afirmaram que eles mesmos assumem a tarefa. Enquanto isso, 2% contaram que escolhem os itens, mas terceirizam o ato da compra, e 2% disseram que outra pessoa escolhe e adquire os mesmos.

Para Bruno Gilliard, especialista no mercado de cuidados masculinos e diretor da You Man Grooming, empresa de cosméticos masculinos, diversos fatores impulsionam o mercado de beleza masculino: “Podemos observar a maior preocupação dos homens com a aparência e bem-estar e a quebra de tabus sobre o uso de produtos de beleza”.

“Além disso, a oferta de produtos específicos para o público masculino vem em uma crescente e vemos, cada vez mais, a expansão de barbearias modernas que incentivam cuidados pessoais”, complementa Gilliard.

Ele também chama a atenção para a influência de tendências globais e redes sociais. Em média, 70% dos usuários do Instagram no Brasil seguem ao menos um influenciador digital, de acordo com uma pesquisa realizada pela Opinion Box.

Dentre os participantes ouvidos pela sondagem, 61% já compraram um produto ou serviço indicado por alguém na rede social e 20% já foram influenciados durante seu processo de decisão de compra.

Marcas adaptam campanhas para atrair consumidores masculinos

Segundo Gilliard, cada vez mais, as marcas vêm adaptando suas campanhas de marketing para atrair consumidores masculinos.

“Dentre as estratégias usadas, as empresas vêm usando linguagem mais direta, sem estereótipos e investindo em influencers e figuras públicas masculinas”, afirma.

De acordo com o especialista, as marcas vêm criando produtos com design e fragrâncias voltados para homens. “Além disso, cada vez mais, as empresas mostram rotinas simples e práticas nos anúncios e valorizam atributos como cuidado pessoal e confiança”, explica.

Preferências de consumo de homens jovens diferem das gerações anteriores

Segundo Gilliard, as preferências de consumo de jovens diferem das gerações mais velhas. “Os jovens preferem produtos práticos e multifuncionais, valorizam sustentabilidade e marcas com propósito e são influenciados por redes sociais e reviews on-line”.

O diretor da You Man Grooming também destaca que os jovens experimentam mais e buscam inovação. “Enquanto isso, as gerações mais velhas optam por marcas tradicionais e preferem rotinas simples e produtos conhecidos”, explica.

E-commerce e apps influenciam compras de cosméticos

De acordo com Gilliard, o comércio eletrônico e os aplicativos influenciam as compras masculinas de cosméticos ao facilitar o acesso a uma variedade maior de produtos e oferecer conveniência e discrição nas compras. Em consonância, a pesquisa Beauty Plan também destaca que 52% dos entrevistados buscam por opiniões em sites especializados.

“Com as novas tecnologias, os homens têm acesso a recomendações personalizadas e avaliações de outros usuários”, destaca. “O e-commerce e os apps também tornam as compras mais rápidas, com poucos cliques, promoções e programas de fidelidade”, afirma.

You Man desenvolve linha completa de cosméticos masculinos

Gilliard conta que, a partir de diversas observações de mercado, a You Man Grooming decidiu desenvolver uma linha completa de produtos para o autocuidado dos homens. Ele ressalta que a marca observou a crescente demanda por cuidados masculinos completos, além do básico, que esbarrava na falta de opções multifuncionais e práticas para o dia a dia.

“Cada vez mais, os homens buscam produtos específicos para suas necessidades, como cabelo, barba e pele. Assim, identificamos uma oportunidade de fidelizar clientes com uma linha que tem como objetivo cobrir todas as etapas da rotina”, diz.

Atualmente, os produtos mais vendidos da You Man Grooming são:

Black Control: balm hidratante que escurece gradualmente os fios brancos do cabelo e da barba;

Desodorante íntimo masculino: neutraliza odores e mantém a região íntima seca;

Pomada modeladora para cabelo: permite modelar diferentes estilos sem deixar resíduos ou aspecto pesado;

Planos para 2025

Segundo Gilliard, entre os planos para 2025, a You Man Grooming planeja expandir a linha com itens para cuidados específicos para a pele masculina e soluções para tipos de cabelo variados. “Também vamos aumentar nossa presença física, com a ampliação da distribuição em pontos comerciais estratégicos, como lojas de cosméticos e farmácias”, revela.

A marca deve trabalhar para o crescimento no e-commerce, com foco no fortalecimento da loja on-line, com promoções e experiência de compra otimizada.

“Além disso, vamos fortalecer nossa presença digital com campanhas com influenciadores do segmento masculino, a fim de aumentar o alcance e a visibilidade da nossa marca”, detalha.

Gilliard destaca que a You Man Grooming deve investir em um projeto de expansão para novos mercados: “Consideramos a expansão para mercados internacionais e nichos específicos, como cuidados masculinos em países de grande demanda”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://youman.com.br/