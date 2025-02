Kao Corporation divulga a “Opinião do Conselho de Administração sobre a proposta dos acionistas e a estratégia da Kao para aumentar o valor corporativo”

A Kao Corporation (TOKYO:4452) divulgou sua opinião em 14 de fevereiro de 2025, em relação às propostas dos acionistas apresentadas pela Oasis Japan Strategic Fund Ltd. (“Oasis”) para a 119ª Reunião Geral Anual de Acionistas.

Aviso sobre a opinião do Conselho de Administração sobre as propostas dos acionistas

Além disso, a empresa publicou sua resposta a uma declaração emitida pela Oasis em abril de 2024 em um documento intitulado “Opinião do Conselho de Administração sobre a proposta de acionistas e a estratégia da Kao para aumentar o valor corporativo”.

Opinião do Conselho de Administração sobre a proposta de acionistas e a estratégia da Kao para aumentar o valor corporativo

A Kao continuará buscando uma governança altamente transparente e eficaz, ao mesmo tempo em que implementa a estratégia K27 e faz todo o esforço para aumentar seu valor corporativo.

