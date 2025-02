Emirados Árabes Unidos (EAU) iniciam o mapeamento dos corredores aéreos para táxis aéreos e drones de carga para transformar o transporte urbano

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) deram um passo ousado rumoàredefinição do transporte urbano com o início do mapeamento do corredor aéreo e do desenvolvimento da estrutura regulatória para táxis aéreos e drones de carga pilotados e autônomos. Esta iniciativa transformadora marca um grande saltoàfrente na missão da nação de liderar o futuro da mobilidade. Por meio de uma parceria estratégica entre a General Civil Aviation Authority (GCAA) e as entidades do Advanced Technology Research Council (ATRC) — Technology Innovation Institute (TII) e ASPIRE — os EAU estão a caminho de remodelar a maneira como as pessoas e as mercadorias se movem pelos espaços urbanos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250213879773/pt/

UAE Begins Mapping Air Corridors for Air Taxis and Cargo Drones to Transform Urban Transportation (Photo: AETOSWire)

Com corredores aéreos e regulamentações a serem definidos nos próximos 20 meses, esse empreendimento pioneiro demonstra a determinação incontestável dos Emirados Árabes Unidos em implementar soluções de transporte seguras, avançadas e sustentáveis que não apenas reduzirão o congestionamento, mas também estabelecerão uma referência global para futuros sistemas de mobilidade urbana. Essas rotas interligarão os principais aeroportos internacionais e locais de destaque nos Emirados Árabes Unidos, estendendo-se ainda mais para garantir a integração perfeita de táxis aéreos e drones de carga pilotados e autônomos em todas as paisagens urbanas do país.

Sua Excelência Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, disse: “O mapeamento dos corredores de ar para táxis aéreos e drones pilotados e autônomos é um marco essencial que permitirá a implementação perfeita da mobilidade aérea avançada (AAM) na infraestrutura dos EAU. Esta iniciativa garante a adoção segura e eficiente da mobilidade aérea, proporcionando soluções transformadoras para o transporte urbano e abrindo caminho para um futuro mais inteligente e conectado”.

A abordagem progressista dos Emirados Árabes Unidos em relação ao transporte urbano contará com o apoio da experiência do TII em gestão do espaço aéreo, garantindo a integração segura de táxis aéreos e drones de carga pilotados e autônomos em ambientes urbanos. Estes novos corredores de ar oferecerão soluções inovadoras para os passageiros e o transporte de cargas, aliviando a pressão sobre as redes rodoviárias tradicionais e melhorando a conectividade.

Dra. Najwa Aaraj, CEO da TII, disse: “Esta colaboração transformadora com o GCAA está reformulando o futuro do transporte urbano. Ao avançar na gestão do espaço aéreo e integrar táxis aéreos e drones de carga pilotados e autônomos, não estamos apenas melhorando a conectividade urbana, mas também promovendo soluções de mobilidade sustentáveis ??e acessíveis que beneficiarão as gerações futuras.”

Stephane Timpano da ASPIRE disse: “Enfrentar os desafios da mobilidade urbana em tempo real com soluções inovadoras, como táxis aéreos e drones, é um grande passoàfrente. Esta iniciativa apoia diretamente o crescimento econômico sustentável com a criação de um sistema de transporte flexível e diversificado que alivia a pressão sobre a infraestrutura urbana e promove cidades mais inteligentes e resilientes”.

O acordo foi anunciado durante a Cúpula Mundial de Governos 2025.

A mobilidade aérea avançada (AAM) refere-se ao uso de aeronaves automatizadas em ambientes urbanos e suburbanos para oferecer soluções de transporte inovadoras para pessoas e mercadorias. Com a TII no comando do desenvolvimento dos aspectos técnicos da AAM e a ASPIRE com o foco na criação de uma rede de partes interessadas, incluindo reguladores, líderes da indústria e pesquisadores, esta colaboração pretende estabelecer uma estrutura regulatória abrangente que garanta segurança e eficiência operacional.

O Prof. Enrico Natalizio, pesquisador chefe do Centro de Pesquisa em Robótica Autônoma do TII, comentou: “No TII, estamos desenvolvendo algoritmos avançados de controle, visão e comunicação alimentados por IA para sistemas autônomos que permitem a tomada de decisões em tempo real para táxis aéreos e drones. Tendo dominado essa tecnologia, somos capazes de propor metodologias para o design de corredores AAM para otimizar rotas, garantir a prevenção de colisões e integrar-se perfeitamente com o espaço aéreo urbano, determinando um passo fundamental em direçãoàmobilidade aérea autônoma eficiente e segura em ambientes urbanos complexos.”

Juntamente com a GCAA, estas entidades definirão as regulamentações do espaço aéreo e desenvolverão sistemas de gerenciamento do espaço aéreo, tornando os Emirados Árabes Unidos uma referência global em mobilidade urbana avançada.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250213879773/pt/

Thushara Mohanan

thushara.mohanan@tii.ae