Gabby Thomas, cinco vezes medalhista olímpica, se une à Amazfit como atleta embaixadora

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos inteligentes de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP), sente o orgulho de anunciar a cinco vezes medalhista olímpica e ícone da moda, Gabby Thomas, como a mais nova embaixadora a se uniràcrescente lista de atletas de elite da marca. Como parte da parceria de quatro anos, Thomas irá usar smartwatches Amazfit tanto na pista durante o treinamento como na competição, e fora da pista para monitorar o sono e a recuperação. Além disto, através do registro alimentar com base no aplicativo Zepp, Gabby também terá fácil acesso ao rastreamento nutricional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250213779941/pt/

Five-time Olympic Medalist and fashion icon, Gabby Thomas, is the latest ambassador to join Amazfit's growing roster of elite athletes. (Graphic: Business Wire)

Como medalhista de ouro nos 200 m, 4x100 m e 4x400 m, Thomas deixou as Olimpíadas de Paris de 2024 como a atleta de atletismo dos EUA mais condecorada nos Jogos. Além disto, detém diversos títulos da Diamond League e levou para casa duas medalhas olímpicas adicionais - 200 m (bronze) e 4x100 m (prata) - nos Jogos de Tóquio de 2020. A parceria com a Amazfit é a primeira de Thomas com um smartwatch e dá credibilidade aos benefícios que os dados podem ter no desempenho atlético.

"Estou muito empolgada em fazer parceria com a Amazfit, pois, para mim, as pequenas coisas fazem toda a diferença", disse Thomas. "Como atleta, este é o tipo exato de parceria que irá me ajudar a continuar melhorando. É muito importante ter dados objetivos sobre meu corpo, seja monitorando minha frequência cardíaca durante um treino, vendo como me recuperei ou entendendo quanta qualidade de sono estou tendo. Ter uma marca confiável de dispositivos inteligentes como a Amazfit a meu lado é uma mudança radical."

Como parte desta promissora parceria, Thomas irá aperfeiçoar seu treinamento ao incorporar a análise de dispositivos inteligentes da Amazfit em sua preparação e recuperação, a fim de melhorar o desempenho e ajudar a quebrar recordes futuros. Também irá fornecer informações e feedback às equipes de desenvolvimento e design da Amazfit sobre os recursos e estilos futuros do produto.

"Estamos honrados em ter Gabby fazendo parte da equipe Amazfit", disse Wayne Huang, Fundador e Diretor Executivo da Zepp Health. "Sua notável carreira de atleta e paixão por estilo se alinham estreitamente com nossa missão de liberar os limites do potencial humano para 'Descobrir o Incrível'. Através desta parceria, continuaremos capacitando atletas para liberar seu pleno potencial, ao reescrever os livros de recordes com uso de nosso ecossistema avançado de dispositivos inteligentes."

A Amazfit está comprometida em criar produtos que fortaleçam a saúde e o bem-estar holísticos, com uma vida saudável que requer equilíbrio entre os quatro pilares principais do bem-estar: aptidão física, sono, atenção plena e nutrição. O portfólio diversificado de produtos da Amazfit inclui smartwatches de desempenho das séries Active, Cheetah e T-Rex, anel inteligente Helio e o aplicativo Zepp, todos projetados para ajudar atletas e entusiastas da saúde a monitorar e melhorar sua saúde holística. O mais recente recurso Food Log do aplicativo Zepp oferece a atletas como Thomas uma capacidade incomparável de preencher a lacuna entre nutrição e aptidão, garantindo desempenho máximo e recuperação ideal. Seja monitorando a frequência cardíaca, rastreando ciclos de sono ou registrando refeições, a Amazfit proporciona as informações necessárias para manter um enfoque completo da saúde.

Thomas se une a uma lista crescente de atletas da Amazfit, incluindo os campeões mundiais da HYROX, Meg Jacoby e Hunter McIntyre, a estrela do padel, Bea González, e os atletas olímpicos Morgan Pearson (triatlo) e Yemaneberhan "Yeman" Crippa (5 km e 10 km).

Explore a gama completa de dispositivos inteligentes da Amazfit e experimente a inovação que eleva o desempenho, a recuperação e a precisão em www.amazfit.com.

Para mais informações, acesse Amazfit.com e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o lema da marca Amazfit "Discover Amazing" (Descubra o Incrível) incentiva as pessoas a superar suas barreiras e exceder as expectativas enquanto encontram alegria em cada momento.

A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, oferecendo informações e orientações práticas baseadas em nuvem ??24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar. Com excelente habilidade, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250213779941/pt/

CONTATO DE MÍDIA

Mary Thompson Woodbury

mary.woodbury@zepp.com