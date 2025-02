Personal Intelligence Network: lançamento da PIN AI para proteger dados pessoais contra gigantes digitais e criar uma IA privada, exclusivamente a serviço do usuário

A PIN AI (Personal Intelligence Network) foi oficialmente lançada hoje com o objetivo de redefinir a forma como as pessoas controlam, protegem e aproveitam seus dados pessoais. Fundada por ex-alunos da Columbia, MIT e Stanford, a PIN AI está empenhada em promover a adoção confiável da IA por meio de uma infraestrutura transparente adaptada às preferências individuais. Ao priorizar as necessidades individuais e rejeitar a centralização de dados, a PIN AI garante que a IA atende aos usuários, e não aos interesses das gigantes digitais. Com o apoio de investidores de primeira linha, incluindo a 16z Crypto (CSX), Hack VC, Sequoia Capital U.S. Scout, assim como dos pioneiros em blockchain, como Illia Polosukhin, Lily Liu (presidente da SOL Foundation), Evan Cheng (fundador da SUI) e Sandeep Nailwal (cofundador da Polygon), a PIN AI apresenta uma rede para computação descentralizada de IA de ponta, tornando a integração de IA pessoal possível em escala.

A plataforma cria um “banco de dados” robusto, versátil e centrado no usuário, solucionando o principal desafio que os desenvolvedores enfrentam ao tentar acessar dados contextuais de alta qualidade em ecossistemas fechados de IA. Ao democratizar o monopólio dos dados, a PIN AI transforma esta dinâmica, capacitando os usuários a controlarem suas informações pessoais, ao mesmo tempo em que oferece aos desenvolvedores acesso a insights de diversas categorias, como compras on-line, investimentos ou uso de mídias sociais, que, de outra forma, seriam inacessíveis.

Com o rápido avanço da IA, particularmente por meio de grandes modelos de linguagem (LLM) e estruturas de agentes inteligentes, a crescente conscientização sobre a exploração de dados por Big Techs (grandes empresas de tecnologia) e a crescente demanda por soluções descentralizadas, a PIN AI está sendo lançada para capturar essas tendências e capacitar indivíduos.

“Nossos smartphones contêm alguns dos dados mais confidenciais de nossas vidas”, disse Davide Crapis, cofundador da PIN AI. “Em breve, todos terão uma IA pessoal para atender às suas necessidades, mas você realmente quer que a IA relate todos os seus movimentos para um punhado de empresas poderosas? Acreditamos que há uma maneira melhor. Em um futuro possível, as gigantes digitais possuirão todos os seus dados, e sua IA pessoal atenderá aos interesses comerciais deste grupo. Em outro, você é dono de suas informações, controla quem tem acesso a elas e lucra diretamente com essas informações. A PIN AI projeta ferramentas que garantem uma IA exclusivamente fiel ao usuário.”

O novo aplicativo móvel da PIN AI está no centro dessa transformação. O aplicativo oferece uma infraestrutura segura que mantém os dados do usuário armazenados com segurança em seu próprio dispositivo, em vez de em servidores centralizados. Os usuários podem conectar várias fontes de dados, como o Gmail, redes sociais e outros aplicativos web2, como histórico de transações financeiras, aplicativos de namoro ou históricos de bate-papo, para treinar sua IA pessoal para atender melhor às suas necessidades.

“Na realidade, o único verdadeiro soberano dos dados do usuário é o próprio usuário”, diz Ben Wu, cofundador da PIN AI. “É por isso que estamos desenvolvendo a IA pessoal do lado do usuário, independentemente dos ecossistemas das grandes empresas de tecnologia. Ao permitir que os usuários retenham o seu próprio histórico de dados, aproveitem dados contextuais de intenção específica e implantem modelos avançados de Personal Intelligence (inteligência pessoal) diretamente no dispositivo, estamos abrindo as portas para uma nova geração de agentes de IA pessoal.”

O aplicativo PIN AI é baseado em um protocolo com recursos inovadores, como o Guardian of Data (guardião de dados), apelidado de God Model. Este recurso avalia o nível de conhecimento da IA pessoal dos usuários para que possam monitorar o progresso de sua inteligência artificial e auxiliá-la a crescer, enquanto funcionalidades como o Ask PIN AI facilitam as tarefas diárias, seja comprando um presente, planejando uma viagem ou alocando capital de negociação, ao oferecer recomendações personalizadas.

A PIN AI aproveita tecnologias de última geração para criar um ecossistema de IA descentralizado e seguro, baseado em protocolos de blockchain. Por meio de um projeto de código aberto, os usuários podem conectar seus dados ao PIN AI por meio de conectores fáceis de usar para serviços como Gmail e outras redes sociais. O processo de autenticação é perfeito, as credenciais são armazenadas com segurança em um Ambiente de Execução Confiável (TEE, Trusted Execution Environment), onde todas as operações ocorrem em dados criptografados. Os protocolos de blockchain garantem a segurança máxima; ninguém, nem mesmo a PIN AI, tem acesso às chaves de criptografia.

O blockchain também serve como base para a transparência financeira, permitindo que operações importantes na cadeia sejam testadas e autenticadas. Ao armazenar dados do usuário em seus próprios dispositivos em vez de no blockchain, a PIN AI alcança um equilíbrio entre a descentralização e a eficiência. O registro do blockchain permiteàPIN AI se conectar a novos protocolos emergentes, criando um ecossistema aberto e interoperável.

“Ao contrário dos monopólios das grandes empresas de tecnologia que acumulam dados e sufocam a concorrência, a PIN AI capacita os indivíduos a protegerem e controlarem suas informações”, disse Bill Sun, cofundador da PIN AI. “É uma alternativa revolucionária às atuais práticas exploratórias do cenário atual da IA, dominados por grandes empresas de tecnologia e pelos novos monopólios nativos de IA. Estamos lançando as bases para a economia de agentes, onde cada IA ??pessoal interage com um ecossistema maior de agentes de IA, conectando as intenções do usuário a um vasto mundo de serviços.”

Sobre a PIN AI

A PIN AI coloca os usuários no controle de seus dados pessoais, capacitando-os a proteger, possuir e se beneficiar da criação de uma IA privada local, leal apenas ao usuário e não às grandes empresas de tecnologia. Ao combinar a segurança do blockchain com a inovação centrada no usuário, a PIN AI cria um ambiente transparente e confiável para que a IA pessoal, que está em constante evolução, conheça cada vez mais o usuário em diversas categorias. Junte-se a nós na construção de um futuro onde a IA realmente funciona para você. Baixe o aplicativo hoje e retome o controle de seus dados em https://www.pinai.io/?name=SignUps.

