Tecban e Banrisul se unem na gestão de caixas eletrônicos

A TecBan, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, e o Banrisul, um dos principais e maiores bancos do Brasil, firmaram uma parceria para a gestão de caixas eletrônicos nas agências e pontos externos do banco.

O acordo contempla a implantação de aproximadamente 1.000 equipamentos recicladores de alta tecnologia que permitirão saques sem cartão e depósitos em tempo real, sem envelope, para os clientes do Banrisul e de demais instituições que disponibilizam essa transação aos seus clientes. Esses terminais integrarão soluções tecnológicas avançadas, como manutenção, atualização e monitoramento 24×7, mantendo a identidade visual do Banrisul, enquanto oferecem a interface do Banco24Horas.

“Essa parceria é um marco para o mercado financeiro brasileiro, pois uma vez que o Banrisul adere ao modelo interligado ao Banco24Horas, clientes de mais de 150 instituições financeiras também podem usar os caixas eletrônicos identificados com a logo 'Use Aqui: Banco24Horas'. Estamos criando um modelo inédito que beneficia não só o próprio banco, mas também outras instituições, impulsionando a eficiência do ecossistema financeiro através do autoatendimento, promovendo inclusão financeira e criando juntos um impacto positivo na economia e na sociedade”, afirma Patricio Santelices, CEO da TecBan.

Por meio do modelo ATMManager da TecBan, os novos equipamentos recicladores (caixas eletrônicos que recebem depósitos sem a necessidade do uso de envelope) serão instalados em agências e pontos estratégicos do Banrisul, que contará com a atualização de 50% do parque tecnológico existente. A solução permite ao banco modernizar a gestão dos terminais, que contempla desde a manutenção até a operação, garantindo alta eficiência, seja ao apresentar diferenciais sustentáveis com menor uso de papel e recusa automática de cédulas falsas ou danificadas, seja na redução de custos com abastecimento com transportadoras de valores, entre outros benefícios.

“O Banrisul está comprometido com a inovação e com a inclusão financeira. Buscamos ser um banco cada vez mais aberto às novas tecnologias e transformações do mercado. Essa parceria reforça nossa missão de oferecer serviços de excelência para os nossos clientes e também clientes de outras instituições financeiras em todo o Rio Grande do Sul”, ressalta Fernando Lemos, presidente do Banrisul.



Todas as agências do banco terão novos equipamentos ligados ao Banco24Horas, bem como em pontos externos da rede do Banrisul em shoppings, supermercados, postos de combustíveis e rodoviárias.

Website: https://www.tecban.com.br/