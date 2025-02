Giuliana Flores prevê crescimento de 20% no Valentine's Day

O Valentine 's Day (dia de São Valentim, em português), celebrado em 14 de fevereiro, é reconhecido como o Dia do Amor, uma oportunidade para demonstrar afeto à pessoa amada. A tradição vem dos Estados Unidos e de algumas regiões da Europa. Entretanto, a data tem origem ligada a várias histórias. Entre elas, a de um bispo, que durante o Império Romano celebrava casamentos mesmo diante da proibição do imperador Claudio II. Comemorada em vários países, a data vem conquistando cada vez mais espaço entre os brasileiros.

Para este ano, os especialistas indicam que os gastos globais devem atingir um recorde de US$ 27,5 bilhões, segundo a NRF (National Retail Federation). Esse aumento reflete uma tendência de adesão dos consumidores às celebrações românticas, o que representa uma oportunidade significativa para o setor varejista.

Nesse cenário, a Giuliana Flores espera mais de 10 mil pedidos e um crescimento de 20% nas vendas durante o período que antecede a festividade. Para 2025, a companhia estabeleceu a meta de realizar 800 mil entregas, apostando nas datas comemorativas para impulsionar os resultados. As projeções vão de acordo com um portfólio diversificado de 10 mil itens no site. O e-commerce atende todo o Brasil, com entregas que, em algumas regiões, podem ser realizadas em até três horas.

“Nossa missão é criar momentos inesquecíveis para nossos clientes. O Valentine 's Day já se consolidou no calendário brasileiro como uma oportunidade de demonstrar carinho e amor. E não há forma melhor de expressar esses sentimentos do que com um presente especial”, afirma Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

