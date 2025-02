Energy Vault fornecerá à empresa de energia renovável de propriedade do governo de Victoria um sistema de armazenamento de energia de bateria de 100 MW/200 MWh

A Energy Vault (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” ou a “Empresa”), líder global em soluções de armazenamento de energia sustentável, anunciou hoje um acordo com a empresa de energia renovável de propriedade do governo de Victoria, a State Electricity Commission (SEC) para a entrega e integração de um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) de 100 MW/200 MWh no SEC Renewable Energy Park – Horsham, em Victoria. Esse projeto híbrido de energia solar e BESS representa um passo significativo no apoioàtransição de Victoria para energia renovável, confiável e acessível.

O SEC Renewable Energy Park – Horsham é um dos primeiros projetos de energia renovável em escala de utilidade pública 100% de propriedade pública da Austrália. O projeto inclui mais de 212.000 painéis solares fotovoltaicos gerando 119 MW de energia solar, capazes de gerar 242.000 MWh anualmente. A integração do BESS formador de rede da Energy Vault fornecerá energia firme e despachável para atender aos períodos de demanda máxima, com uma duração de armazenamento de duas horas.

O investimento de US$ 370 milhões pela SEC fornecerá energia renovável suficiente para abastecer aproximadamente 51.000 residências, criando aproximadamente 246 empregos durante a construção e gerando benefícios econômicos para a região de Horsham. Os trabalhos de pré-construção no SEC Renewable Energy Park – Horsham começaram esta semana, e espera-se que o status operacional completo seja alcançado até o final de 2027.

O sistema BESS será construído com a plataforma de integração proprietária X-VAULT™ da Energy Vault, usando o produto proprietário B-VAULT™ certificado UL9540 da empresa e o Sistema de Gerenciamento de Energia VaultOS™ para controlar, gerenciar e otimizar as operações do BESS Híbrido. A arquitetura inovadora do sistema da Energy Vault oferece opções aos clientes tanto para fornecedores de baterias quanto de inversores, enquanto as configurações exclusivas CA-acopladas e CC-acopladas proporcionam a flexibilidade necessária para qualquer projeto.

“Temos o prazer de expandir ainda mais nossa presença em sistemas de armazenamento de energia no dinâmico e crescente mercado australiano e de trabalhar com a SEC neste projeto inovador de arquitetura híbrida”, disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “Sendo nossa primeira colaboração com o governo, este projeto de propriedade pública está bem alinhado com nossa missão de acelerar a transição para a energia limpa por meio de soluções sustentáveis e eficientes de armazenamento de energia e terá um papel fundamental na garantia da disponibilidade de energia renovável”.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a Energy Vault na entrega e integração do sistema de armazenamento por baterias no SEC Renewable Energy Park – Horsham”, disse Chris Miller, CEO da SEC. “Este projeto demonstra os esforços contínuos da SEC para impulsionar a transição de Victoria para as energias renováveis”.

O anúncio de hoje marca um avanço significativo da crescente presença comercial da Energy Vault no mercado australiano, seguindo uma série de acordos recentes, incluindo com Enervest e ACEN Australia para implantações de BESS. Até o momento, o portfólio B-VAULT da Energy Vault consiste em mais de 2 GWh em projetos totais implantados ou atualmente em desenvolvimento.

A Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de utilidade projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da Empresa incluem armazenamento por gravidade proprietário, armazenamento de baterias e tecnologias de armazenamento de energia de hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gerenciamento de energia agnóstico de tecnologia de hardware da Empresa e pela plataforma de integração. Única no setor, o portfólio de tecnologias inovadoras da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos de energia nivelados, mantendo a confiabilidade da energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular enquanto acelera a transição global para energia limpa para seus clientes. Visite www.energyvault.com para informações adicionais.

A SEC é uma empresa de energia renovável de propriedade do governo dedicada a: • Investir em projetos de energia renovável e armazenamento que aceleram a transição e oferecem retornos sustentáveis; • Apoiar as famílias a adotarem soluções energéticas mais sustentáveis para reduzir suas contas de energia e emissões; e • Construir a força de trabalho de energia renovável que nossa transição energética requer. Saiba mais em secvictoria.com.au.

