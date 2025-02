The smarter E Europe: a integração inteligente economiza dinheiro e estabiliza as redes

"Acelerando Soluções Integradas de Energia" (Accelerating Integrated Energy Solutions) - este é o lema do The smarter E Europe 2025, que acontecerá este ano de 7 a 9 de maio na Messe München.A integração inteligente é essencial na evolução dos setores de energia e mobilidade. Os sistemas de gerenciamento de energia (EMS) para consumidores profissionais (prosumidores) e empresas deixaram de ser algo bom de se ter e se tornaram essenciais, tornando-os um tópico importante no evento deste ano.

At The smarter E Europe 2025, visitors will find everything for the smart interaction of PV, storage, e-mobility and energy management. (Photo: Solar Promotion GmbH)

A GridX, uma empresa de energia inteligente, estima que o mercado europeu de sistemas de gestão de energia doméstica (HEMS) crescerá 11 vezes até 2030 em países como a Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Itália, Holanda, Áustria, Suécia e Espanha. Este rápido crescimento é consequência da crescente demanda e das regulamentações em desenvolvimento.

Requisitos regulatórios e de mercado

Regulamentos como a Seção 14?ª do Energy Industry Act da Alemanha (EnWG) permitem que operadores de rede controlem a saída de energia de bombas de calor, carregadores de VE e sistemas de armazenamento de bateria. Um EMS robusto pode otimizar o uso de energia, reduzindo a dependência da rede sem comprometer o conforto do usuário.

O desafio da interoperabilidade

A interoperabilidade permanece um desafio, com discussões frequentes sobre padronização. As soluções independentes do fabricante permitem uma maior flexibilidade para os clientes. Na The smarter E Europe, os principais líderes da indústria abordarão questões de interoperabilidade, enfatizando padrões abertos. Em 2018, a OpenEMS Association assumiu uma posição de liderança no apoio aos esforços para criar padrões abertos e independentes do fabricante para sistemas de gerenciamento de energia. O OpenEMS não é um protocolo de comunicação semelhante ao EEBus, mas sim uma plataforma de software. A Association conta com universidades e institutos de pesquisa, operadores de rede e associações da indústria, além de empresas de gerenciamento de energia entre seus membros.

Evento de foco organizado pela pv magazine e The smarter E Forum

No segundo dia de exposição, 8 de maio de 2025, será discutido o gerenciamento de energia residencial. Duas sessões interativas esclarecerão os principais aspectos de projetos de energia fotovoltaica e armazenamento de qualidade em setores de pequena e grande escala. A pv magazine convida visitantes interessados a comparecem ??ao ICM – International Congress Center Messe München, sala 13, das 13h às 17h. Será realizado em alemão. Uma sessão específica, em inglês, destinada a um público internacional especializado, terá como foco principal a otimização de sistemas de armazenamento em larga escala e a garantia da qualidade do planejamento, design e marketing. Clique aqui para se inscrever no evento.

O smarter E Forum pretende organizar uma sessão dedicada a sistemas de gerenciamento de energia residencial para consumidores profissionais (prosumidores). Na sexta-feira, 9 de maio, a partir das 13h30, será discutido o papel fundamental do HEMS para o gerenciamento moderno de energia e a estabilidade da rede.

Munique se torna o centro do mundo da energia

Em maio, na Messe München, a inovação será aplicada de forma prática e as ideias encontrarão soluções concretas. O The smarter E Europe demonstra como os setores de eletricidade, aquecimento e transporte podem se conectar de forma inteligente para criar um mundo de energia descentralizado, digitalizado e flexível. De 7 a 9 de maio de 2025, a Messe München estará completamente reservada - os organizadores esperam receber mais de 3.000 expositores e mais de 110.000 visitantes no espaço de exposições que abrange 206.000 metros quadrados, distribuídos em 19 pavilhões e na área externa.

