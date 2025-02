Kinaxis resolve litígios pendentes

A Kinaxis® (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, fechou um acordo de resolução com a Blue Yonder Group, Inc. para resolver integralmente todos os assuntos de litígios pendentes entre as empresas, que inclui as alegações de violação de patente por parte da Blue Yonder e as reconvenções de apropriação indébita de segredo comercial por parte da Kinaxis.

Os termos do acordo de resolução são confidenciais.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas patenteadas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. As principais marcas internacionais confiam em nosso software para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Informações prospectivas

Certas declarações neste comunicado constituem declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas incluem as declarações relacionadas às oportunidades de crescimento da Kinaxis e os benefícios potenciais e a demanda por produtos e serviços da Kinaxis. Essas declarações estão sujeitas a certas suposições, riscos e incertezas, incluindo nossa visão da posição relativa dos produtos e serviços da Kinaxis em comparação com os produtos e serviços oferecidos pela concorrência no setor. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações. Os resultados, desempenho, conquistas e desenvolvimentos reais da Kinaxis podem diferir substancialmente dos resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos expressos ou implícitos em tais declarações. Fatores de risco que podem fazer com que os resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos reais da Kinaxis sejam substancialmente diferentes dos resultados, desempenho, conquistas ou desenvolvimentos expressos ou implícitos por tais declarações podem ser encontrados nos documentos públicos apresentados pela Kinaxis às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá. A Kinaxis não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250213458322/pt/

Relações com a mídia

Belinda Thomas | Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

+1 613 322 9305

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613