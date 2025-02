Reality K'artistas reúne influenciadores e famosos

O K'artistas, reality show de corrida exibido no programa OCanal, se prepara para mais uma disputa na Pista Super Kart Santa Cruz, localizada no Shopping Santa Cruz, em São Paulo. O evento, além da competição esportiva, tem como proposta arrecadar alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade.

A competição é apresentada pelos jornalistas Daniel e Matheus Verçosa, responsáveis pela narração e interação com os competidores ao longo da disputa.

A primeira corrida foi exibida entre os dias 2 e 9 de fevereiro, trazendo disputas acirradas na pista. Agora, uma nova edição será realizada no dia 23 de fevereiro, reunindo influenciadores e artistas, que terão seus nomes divulgados nos próximos dias. A corrida contará com diferentes estratégias e rivalidade entre os participantes.

Os episódios do K'artistas são exibidos no programa OCanal, transmitido na TV aberta para todo o Brasil, sempre aos domingos, às 23h, na RBI TV. A emissora, pertencente ao Grupo MIX de Comunicação, conta com 79 retransmissoras distribuídas em 296 municípios, incluindo 16 capitais, entre elas Brasília. Em São Paulo, a transmissão ocorre pelo canal 6.1, entre a Globo e a Record, além de estar disponível em plataformas de TV por assinatura, como SKY, Vivo, Claro, Oi e Algar, atingindo mais de 100 milhões de domicílios.

Para acompanhar as novidades e a divulgação dos participantes, os interessados podem acessar o site oficial do programa: https://ocanal.com/programaocanal/.

Website: http://ocanal.com/