IBRI lança Guia: Construindo a estratégia ESG

O lançamento do Guia IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) acontece, em 17 de fevereiro de 2025, das 9h às 10h, no canal do Instituto no YouTube. O material traz orientações para as empresas que desejam adotar a estratégia ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança), e não sabem por onde começar.

A publicação “Guia IBRI: Construindo a estratégia ESG” conta com conteúdo de entrevistas com representantes de consultorias especializadas em ESG, que compartilharam seus pontos de vista sobre as principais dúvidas das empresas e a melhor maneira de superá-las. Além disso, há casos práticos relatados por representantes de companhias que apontam os desafios enfrentados ao longo do caminho de adoção da estratégia ESG.

“O Guia IBRI é um material elaborado para os membros das companhias que buscam incorporar práticas responsáveis e sustentáveis em suas operações. Implementar uma estratégia ESG coerente não é uma tarefa imediata, requer comprometimento significativo, preparação detalhada e investimento considerável de tempo, visto que esta é uma jornada”, declara Renata Oliva Battiferro, presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Renata Oliva Battiferro realizará a abertura do webinar, que deverá ter apresentações de Ana Cláudia Jaime, controller de Gestão Estratégica da SSA - São Salvador Alimentos; Carolina Igi, consultora ESG da Petz; e Marcel Vedrossi, gerente de Marketing e de Relações com Investidores da Oliveira Trust. O webinar será moderado pela jornalista Jennifer Almeida, subcoordenadora da Comissão ESG do IBRI.

“A ideia de elaborar o Guia surgiu em uma das reuniões fechadas da Comissão ESG do IBRI, em que se identificou a existência de falta de material sobre o tema”, afirma Jennifer Almeida. De acordo com ela, o material traz “de maneira simples e objetiva, como as companhias podem adotar a estratégia ESG de maneira assertiva, levando em conta o tamanho da empresa, bem como o seu impacto nas esferas ambiental e social”.

Para participar do webinar de lançamento do “Guia IBRI: Construindo a estratégia ESG”, basta acessar:

https://www.youtube.com/live/4nqwckfUrpg

Website: http://www.ibri.com.br