MAG participa da Blackburn Dubai Property Expo, destacando o desenvolvimento premium para os compradores britânicos

A MAG, uma das principais incorporadoras imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos, está pronta para participar da Blackburn Dubai Property Expo, que será realizada de 22 a 23 de fevereiro no Stanley House Hotel & Spa, no Reino Unido. A incorporadora apresentará seu principal projeto, o The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte do Keturah Resort, que oferece uma oportunidade única para um estilo de vida incomparável com serviços e comodidades inigualáveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250212046649/pt/

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside at the Keturah Resort (Photo: AETOSWire)

O setor imobiliário de Dubai continua a apresentar um forte crescimento, impulsionado pelos HNWIs que buscam empreendimentos de luxo. Com cerca de 740 residências de marca espalhadas pelo mundo e a expectativa é que esse número dobre até 2031, Dubai é um participante importante, com 140 projetos em andamento. No primeiro semestre de 2024, as residências de marca representaram 7,2% de todas as transações imobiliárias, gerando US$ 7,8 bilhões – 12,6% do valor total das transações do ano passado. Essas propriedades oferecem preços premium e fortes rendimentos de aluguel, o que as torna uma opção de investimento atraente.

Localizado dentro do Keturah Resort, o primeiro resort totalmente certificado para o bem-estar na região MENA, o The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, compreende 200 residências em sete edifícios e 12 mansões, cada uma com atracação exclusiva de iates para os residentes. Os proprietários se beneficiarão de uma impressionante variedade de instalações de alto padrão, incluindo um centro de bem-estar, um Clubhouse completo com um clube privativo apenas para membros, um clube feminino, um clube infantil, restaurantes finos e restaurantes com estrelas Michelin, um calçadão de 550 metros, espaços de varejo sustentáveis e orgânicos, estacionamento privativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com manobrista, e um condomínio fechado com vistas exclusivas do santuário de vida selvagem, do Burj Khalifa, do Dubai Creek Harbor e de Meydan.

David James, diretor de Vendas da MAG, disse: “O setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos continua forte, com um interesse constante por parte de investidores internacionais, especialmente do Reino Unido. Ao apresentar o Keturah Resort no Blackburn Dubai Property Expo, temos a oportunidade de destacar suas características exclusivas e apresentar uma oportunidade premium que promete redefinir o cenário imobiliário na região MENA”.

O projeto está localizado no Dubai Creek, proporcionando acesso conveniente ao Dubai Downtown, ao Dubai International Financial Centre e ao Aeroporto Internacional de Dubai.

Para informações adicionais, visite www.theresidencescreeksidedubai.com

Isenção de responsabilidade legal

O The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, não são de propriedade, desenvolvido ou vendido pela The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ou suas afiliadas (“Ritz-Carlton”). A MAG of Life FZ-LLC usa as marcas The Ritz-Carlton sob licença da Ritz-Carlton, que não confirmou a exatidão de nenhuma das declarações ou representações feitas neste documento.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250212046649/pt/

Khaled Abu Hishme

khaled@cbpr.me