IVIX expande sua equipe de liderança e amplia presença na América Latina com novo membro

Hoje, IVIX, a primeira plataforma baseada em IA criada especificamente para ajudar os governos a combater crimes financeiros persistentes, anunciou a entrada de Pamela A. Clegg como vice-presidente para a América Latina. Com mais de duas décadas de experiência em crimes financeiros e regulamentação, Clegg é especialista internacional reconhecida no setor, com foco em inteligência e investigações de criptomoedas e lavagem de dinheiro.

"Estamos animados em dar as boas-vindas a Pamela em IVIX. Seu amplo conhecimento sobre questões regulatórias e de conformidadena América Latina será essencial para nossa missão de reduzir a lacuna fiscal global", disse Matan Fattal, cofundador e CEO da IVIX. "Sua liderança será fundamental para nosso sucesso no estabelecimento e fortalecimento de nossas operações, na construção de parcerias estratégicas e na entrega de soluções adaptadas às necessidades específicas de nossos clientes na América Latina".

"IVIX está revolucionando a forma como os governos podem abordar a conformidade e combater o crime financeiro na era digital", afirmou Pamela A. Clegg, nova vice-presidente da IVIX para a América Latina. "A plataforma IVIX oferece uma solução inovadora para os desafios globais criados pelas economias paralelas, e estou animada em fazer parte desse trabalho pioneiro e ajudar a levar essa solução para a região".

Pamela Clegg foi chefe de conformidade anti-lavagem de dinheiro no United Texas Bank, onde liderou todas as áreas de conformidade do banco, incluindo ativos digitais e operações de bancos correspondentes estrangeiros. Antes disso, atuou como vice-presidente de investigações de criptomoedas e risco na CipherTrace, da Mastercard, colaborando com governos, autoridades, reguladores, escritórios de advocacia e instituições financeiras globais para mitigar riscos associados a criptomoedas e conduzir investigações financeiras. Ela tem 15 anos de experiência internacional em investigações, due diligence e operações na América Latina por meio de seu trabalho com o governo dos EUA, Clegg também já trabalhou em parceria com a INTERPOL, ONU, EUROPOL, Basel Governance, ACAMS, ACFCS e outras organizações. Ela é formada pela Universidade do Texas em Austin e tem um MBA pela Universidad Autónoma de Madrid.

Sobre a IVIX

A inovadora plataforma da IVIX ajuda autoridades governamentais no mundo todo a identificar rapidamente crimes financeiros em larga escala, como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina, a IVIX transforma dados públicos, ou Inteligência de Código Aberto (OSINT), em um recurso poderoso que revela atividades empresariais ocultas, acelera investigações e otimiza processos, fortalecendo as autoridades em sua missão de combater crimes financeiros. Para mais informações, acesse: https://www.ivix.ai/.

