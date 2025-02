Cain e Ares fecham exclusividade para adquirir uma participação significativa da Trent Rockets

Juntas, a Cain International ("Cain") e a Ares Management Credit Funds ("Ares") fecharam exclusividade para adquirir uma participação significativa da franquia da The Hundred, a Trent Rockets. Após um processo de licitação competitivo, a Cain e a Ares venceram o leilão como os investidores privados de preferência e, agora, entrarão em um período de exclusividade de oito semanas para finalizar os acordos jurídicos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250212708115/pt/

Cain and Ares Enter Exclusivity to Acquire Significant Stake in Trent Rockets (Photo: Business Wire)

A Cain, parceria entre Jonathan Goldstein e a Eldridge Industries, gerencia mais de $17 milhões em ativos sob gestão, com investimentos importantes em estilo de vida e entretenimento, incluindo Aman, The St. James, Delano, Maslow’s Group, Prezzo e Swingers. Goldstein também atua na diretoria do Chelsea FC. A transação marca o primeiro investimento direto da Cain em um clube esportivo profissional.

Jonathan Goldstein, CEO da Cain International, afirmou: "O esporte tem uma habilidade incomparável de unir comunidades, criar memórias duradouras e impulsionar impacto econômico. Na Cain, vemos a Trent Rockets como uma oportunidade empolgante de apoiar um clube com uma forte herança, ao passo que elevamos suas opções comerciais e experenciais. Estamos contentes por colaborar com a Ares nesse investimento e estamos na expectativa de trabalhar com a equipe para desenvolvermos com base no seu sucesso, investir no seu futuro e aprofundar sua conexão com torcedores e a região mais ampla de Nottingham".

A Ares Management, gestora líder em investimentos alternativos, com $484 bilhões em ativos, tem experiência ampla em oportunidades esportivas, de mídia e entretenimento. Essa transação amplia o portfólio existente da Ares, que inclui investimentos em equipes esportivas profissionais internacionais como o Inter Miami CF, a McLaren Racing, o Atlético de Madrid, entre outros.

Mark Affolter, cochefe de estratégia de esportes, mídia e entretenimento da Ares, afirmou: "Estamos entusiasmados com a oportunidade de trabalhar com a Cain para adquirir a Trent Rockets,refletindo um mesmo compromisso de apoiar ativos experenciais de alto valor que integram o entretenimento, o engajamento da comunidade e as possibilidades de crescimento comercial. Dado o histórico notável da Ares em investimento esportivo global, esperamos fornecer tanto capital flexível quanto insights estratégicos para apoiar o sucesso de longo prazo da equipe".

"A expertise da Cain International em ajudar os negócios nos setores de recreação e lazer a crescer, e seu foco em fornecer benefícios de longo prazo, fizeram deles um parceiro ideal para nós", afirmou o presidente de Nottinghamshire, Andy Hunt.

"A The Hundred é sem dúvidas um sucesso em Nottingham, recebendo um público diverso, atraindo alguns dos melhores jogadores do mundo e fornecendo uma experiência para os torcedores, o que é incomparável nesta região".

"Este investimento, junto daqueles em outras equipes competidoras, ajudará a proteger o futuro do nosso sistema em 18 condados e elevar a The Hundred de forma a garantir que consiga prosperar como uma das melhores competições do seu tipo no mundo".

Mais detalhes sobre o investimento serão anunciados após o término do período de exclusividade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250212708115/pt/

cainint@secnewgate.co.uk