Executivos Permanecem Comprometidos com a Integração de Dados Financeiros e de Sustentabilidade, Citando Fortes Benefícios Apesar da Incerteza Política, Revela Novo Estudo da Workiva

Empresas que integram dados financeiros e de sustentabilidade estão ganhando uma vantagem competitiva. De acordo com a Pesquisa de Referência Executiva 2025 da Workiva Inc. (NYSE: WK) com 1.600 líderes globais em toda a América do Norte e do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, 97% dos executivos afirmam que a divulgação de sustentabilidade será uma vantagem comercial dentro de dois anos, e 96% dos investidores concordam que isso fortalece o desempenho financeiro.

Apesar da incerteza política, os líderes não estão mudando de rumo. Mais de 10.000 empresas e instituições (um aumento de 29% em relação ao ano anterior) estabeleceram metas de descarbonização baseadas na ciência ou se comprometeram a fazê-lo, enquanto 24 estados dos EUA e mais de 190 países permanecem alinhados com o Acordo de Paris, sinalizando que os compromissos de longo prazo estão se mantendo firmes.

Os executivos veem a divulgação integrada como essencial para a resiliência e o crescimento. “Os CEOs estão tomando decisões hoje que moldarão seus negócios nos próximos anos”, disse Julie Iskow, CEO da Workiva. “A divulgação financeira e de sustentabilidade assegurada não é simplesmente uma questão de conformidade, é uma abordagem estratégica para mitigar riscos, impulsionar o desempenho e fortalecer a confiança dos investidores.”

Os investidores estão respondendo. “O mercado falou e as empresas visionárias não estão esperando - elas estão agindo e se comprometendo com metas baseadas na ciência e divulgações mais robustas”, disse Tensie Whelan, Professora Distinta de Prática para Negócios e Sociedade e Diretora Fundadora do Centro de Negócios Sustentáveis da NYU Stern. “Eles entendem que sustentabilidade e divulgação integrada não se trata apenas de gestão de riscos, é uma vantagem competitiva que atrai capital e impulsiona o sucesso a longo prazo.”

Principais Descobertas:

97% dos executivos dizem que dados financeiros e de sustentabilidade integrados ajudam a identificar lacunas de desempenho que aumentam as oportunidades de crescimento financeiro.

85% seguirão em frente com divulgações climáticas, independentemente das mudanças políticas.

92% dos investidores classificam a precisão dos dados como um requisito fundamental para avaliar efetivamente as organizações, mas quase um quarto dos executivos não confia totalmente em seus dados financeiros.

93% dos investidores institucionais são mais propensos a investir em empresas com relatórios financeiros e não financeiros integrados.

Perspectivas Executivas:

O argumento comercial para dados e relatórios integrados é mais forte do que nunca. "Ao tornar nossas operações mais sustentáveis, conseguimos aumentar as eficiências que impactam nosso resultado final. É uma relação direta de causa e efeito”, disse Allyson Anderson Book, CSO da Baker Hughes. “À medida que continuamos a aprimorar nossos esforços de sustentabilidade e avançar com divulgações climáticas e relatórios de sustentabilidade, acreditamos que nossos dados e relatórios ESG integrados e de nível de investidor demonstram nossa abordagem de longo prazo e transparente para nossos investidores.”

Líderes europeus veem mudanças regulatórias como uma oportunidade: "A CSRD é um divisor de águas que nos capacita a gerenciar e relatar nossas ambições e resultados de sustentabilidade em um novo nível. A avaliação de dupla materialidade, onde a materialidade financeira e de impacto é combinada, tem sido um grande apoio para nós na busca de identificar os principais riscos e oportunidades que impulsionam a criação de valor a longo prazo. Quando as equipes de CFO e CSO se alinham em torno desses tópicos e métricas materiais, tomamos melhores decisões e impulsionamos um desempenho mais forte", disse Ida Bohman Steenberg, Diretora de Sustentabilidade da Tietoevry.

O Diretor Financeiro da CEMEX, Maher Al-Haffar, ecoou o sentimento: “Outros Diretores Financeiros e Diretores Executivos com quem converso acreditam que a sustentabilidade é algo que não podemos ignorar. A sustentabilidade é incrivelmente importante porque contribui para a lucratividade do negócio. Como CFO, estou tentando entender como fornecer dados para os investidores para que eles possam quantificá-los e modelá-los.”

Os resultados da pesquisa e as ações recentes de líderes globais demonstram que, apesar das complexidades do mercado, o compromisso executivo com a divulgação integrada assegurada continua a acelerar, impulsionado por evidências claras de seu valor estratégico e financeiro.

