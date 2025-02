SBC Medical Group Holdings Anuncia sua Compra de Bitcoin

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" ou a "Empresa") anunciou hoje que tomou a decisão de adquirir Bitcoin (BTC), a criptomoeda de maior circulação no mundo. Esta compra, que totaliza o equivalente a 1 bilhão de ienes, é parte das iniciativas estratégicas da empresa que visam estabelecer uma base financeira robusta que respalde a criação de valor empresarial a longo prazo através da gestão de caixa flexível e eficiente quanto às condições macroeconômicas.

As criptomoedas estão ganhando atenção como uma nova reserva de valor, sendo reconhecidas como um meio de melhorar a estabilidade financeira mediante a diversificação. Em particular, durante períodos de inflação, criptomoedas como o Bitcoin podem servir como uma ferramenta eficaz de preservação de ativos. O Bitcoin, como a maior criptomoeda por capitalização de mercado e com uma oferta limitada, deve experimentar uma apreciação de valor a longo prazo, sendo reconhecido cada vez mais como um meio atraente de proteção contra inflação para corporações.

Esta compra está posicionada como um passo crucial para definir uma robusta base financeira que pode se adaptar flexivelmente a diversos ambientes econômicos e dar suporte ao crescimento sustentável. Ao aderir aos princípios de diversificação de ativos e implementar rigorosas medidas de gestão de riscos, a SBC Medical Group Holdings visa gerenciar este ativo de modo prudente e responsável.

No futuro, a empresa continuará priorizando investimentos estratégicos que impulsionem o crescimento dos negócios, enquanto alavanca estratégias financeiras flexíveis, incluindo criptomoedas, para maximizar sua receita. A SBC Medical Group Holdings está comprometida em melhorar a transparência em suas operações e aumentar a confiança com acionistas e partes interessadas.

A compra foi executada através da Coinbase, Inc., uma importante bolsa de criptomoedas nos EUA, pela SBC Medical Group Holdings, a holding do grupo no país. Esta decisão foi tomada ao considerar com cuidado os aspectos contábeis, fiscais e de segurança cibernética.

Atualizações sobre nossas iniciativas e progresso serão compartilhadas por meio de nosso site oficial. Agradecemos sinceramente a nossos acionistas e partes interessadas por seu apoio e compreensão contínuos,àmedida que avançamos com nossas estratégias orientadas ao crescimento.

Detalhes da compra da criptomoeda

Criptomoeda a ser comprada: Bitcoin Quantidade de compra: equivalente a 1 bilhão de ienes Período de compra: fevereiro a maio de 2025 (planejado)

Sobre a SBC Medical

A SBC Medical, com sede em Irvine, Califórnia e Tóquio, Japão, possui e fornece serviços de gestão e produtos para centros de tratamento cosmético. A empresa está concentrada sobretudo em prover serviços de gestão abrangentes para clínicas franqueadas, incluindo, mas não se limitando a necessidades de publicidade e marketing em diversas plataformas (como redes de mídia social), gestão de pessoal (como recrutamento e treinamento), reservas para clientes de clínicas franqueadas, assistência com locações de instalações e moradias para funcionários franqueados, projeto e construção de clínicas franqueadas, aquisição de equipamentos médicos e consumíveis médicos (revenda), fornecimento de produtos cosméticos para clínicas franqueadas para revenda a clientes de clínicas, licenciamento do uso de tecnologias médicas com patente pendente e não patenteadas, uso de marcas e marcas registradas, soluções de software de TI (incluindo, mas não se limitando a consultas médicas remotas), gestão do programa de recompensas ao cliente da clínica franqueada (programa de pontos de fidelidade do cliente) e ferramentas de pagamento para clínicas franqueadas.

Para mais informação, acesse https://sbc-holdings.com/

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são fatos históricos ou declarações de condições atuais, mas representam apenas as crenças da empresa em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da empresa. Essas declarações prospectivas refletem as visões atuais da empresa com relação a, entre outras coisas, os planos e estratégias de lançamento de produtos da empresa; crescimento em receita e lucros; e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "deve", "espera", "antecipa", "contempla", "estima", "acredita", "planeja", "projeta", "prevê", "potencial", "alvos" ou "expectativa" ou o negativo destes ou termos semelhantes. A empresa alerta os leitores para não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são atuais apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a vários riscos, incertezas, suposições ou mudanças em circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro. A empresa não assume ou aceita qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir de tempos em tempos, e não é possível para a empresa prever todos eles; tais fatores incluem, entre outras coisas, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias globais, regionais ou locais, e aquelas listadas sob o título “Fatores de risco” e em outras partes dos registros da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”), que estão acessíveis no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

