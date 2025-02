Novo relatório da NTT DATA expõe a crise relacionada à responsabilidade pela IA: 81% dos líderes empresariais exigem liderança mais clara em IA para evitar riscos e apoiar a inovação

Uma nova pesquisa da NTT DATA, líder global em serviços de TI e negócios digitais, revela que os negócios estão correndo para adotar a IA, porém uma lacuna em termos de responsabilidade ameaça abalar o progresso. Mais de 80% dos executivos reconhecem que a liderança, a governança e a prontidão da força de trabalho não estão conseguindo acompanhar os avanços da IA, colocando os investimentos, a segurança e a confiança pública em risco.

O relatório intitulado A lacuna na responsabilidade pela IA: por que a liderança é o elo perdido obteve insights de mais de 2.300 líderes em nível executivo e tomadores de decisão de 34 países, revelando a necessidade urgente de um mandado impulsionado pela liderança para alinhar a inovação da IA com a responsabilidade ética.

"Não se pode negar o entusiasmo pela IA, mas nossos achados mostram que inovar sem responsabilidade é um multiplicador de riscos", afirmou Abhijit Dubey, CEO da NTT DATA, Inc. "As organizações precisam de estratégias de governança de IA impulsionadas pela liderança a fim de fechar essa lacuna antes que haja interrupção do progresso e quebra de confiança".

Principais achados: a lacuna na responsabilidade pela IA está aumentando

Inovação x responsabilidade é uma luta para a diretoria – Os executivos estão divididos: um terço dos executivos acredita que a responsabilidade importa mais que a inovação, ao passo que um terço prioriza a inovação em vez da segurança; o um terço restante classifica os dois elementos de forma igual.

– Os executivos estão divididos: um terço dos executivos acredita que a responsabilidade importa mais que a inovação, ao passo que um terço prioriza a inovação em vez da segurança; o um terço restante classifica os dois elementos de forma igual. A incerteza regulatória contém o crescimento – Mais de 80% dos líderes afirmam que os regulamentos governamentais pouco claros atrapalham o investimento em IA e sua implementação, levando ao atraso da sua adoção.

– Mais de 80% dos líderes afirmam que os regulamentos governamentais pouco claros atrapalham o investimento em IA e sua implementação, levando ao atraso da sua adoção. A segurança e a ética ficam para trás das ambições da IA – 89% dos líderes em nível executivo se preocupam com os riscos de segurança relacionadosàIA, porém somente 24% dos diretores de segurança da informação acreditam que suas organizações têm uma estrutura sólida para balancear o risco imposto pela IA e a criação de valor.

– 89% dos líderes em nível executivo se preocupam com os riscos de segurança relacionadosàIA, porém somente 24% dos diretores de segurança da informação acreditam que suas organizações têm uma estrutura sólida para balancear o risco imposto pela IA e a criação de valor. A força de trabalho não está pronta – Conforme compartilhado em nosso último relatório sobre IA generativa, 67% dos entrevistados afirmam que seus funcionários não têm as habilidades para trabalhar efetivamente com a IA, enquanto 72% admitem não ter uma política de IA para guiar o uso responsável.

– Conforme compartilhado em nosso último relatório sobre IA generativa, 67% dos entrevistados afirmam que seus funcionários não têm as habilidades para trabalhar efetivamente com a IA, enquanto 72% admitem não ter uma política de IA para guiar o uso responsável. Surgimento de preocupações com a sustentabilidade – 75% dos líderes afirmam que as ambições da IA entram em conflito com os objetivos de sustentabilidade corporativa, forçando as organizações a repensar as soluções de IA que fazem uso intensivo de energia.

O mandado da liderança: fechando a lacuna da responsabilidade pela IA

Sem ação decisiva, as organizações arriscam um futuro em que os avanços da IA ultrapassam a governança necessária para garantir a sua adoção ética, segura e eficaz. Os líderes devem lidar com os seguintes pontos:

Ser responsável através de princípios de design – A IA, incluindo a IA generativa, deve ser construída de forma responsável do zero e de ponta a ponta, integrando segurança, conformidade e transparência no desenvolvimento desde o início. Ponto crucial em termos de governança – Os líderes devem ir além dos requerimentos jurídicos e atender aos padrões sociais e éticos da IA usando uma abordagem sistemática. Prontidão da força de trabalho – As organizações devem treinar os funcionários para poder trabalhar com a IA e garantir que as equipes entendam os riscos e as oportunidades da IA. Colaboração global em uma política de IA – Os negócios, reguladores e líderes do setor devem se unir para criar estruturas de governança mais claras e acionáveis relacionadasàIA e estabelecer padrões internacionais para a IA.

"A trajetória da IA é clara; seu impacto só irá crescer. Mas sem uma liderança decisiva, arriscamos ter um futuro onde a inovação ultrapassa a responsabilidade, criando lacunas de segurança, pontos cegos quantoàética e oportunidades perdidas", concluiu Dubey. "A comunidade empresarial deve agir agora. Ao integrar responsabilidade na base da IA, através de design, governança, prontidão da força de trabalho e estruturas éticas, desvendamos todo o potencial da IA ao passo em que garantimos que ela sirva aos negócios, funcionários e sociedade como um todo por igual".

Para ver o relatório completo, acesse: https://services.global.ntt/-/media/ntt/global/insights/blog/the-ai-responsibility-crisis-why-executive-leadership-must-act-now/the-ai-responsibility-gap-why-leadership-is-the-missing-link.pdf

Sobre o relatório

A NTT DATA contratou a Jigsaw Research para realizar uma pesquisa primária do final de setembro ao começo de outubro de 2024. A equipe entrevistou líderes de organizações em 34 países na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Dos mais de 2.300 entrevistados, 98% têm autoridade ou influência direta sobre as decisões de compra de IA generativa. Os setores representados foram banco e investimento (11%); seguro (9%); manufatura (14%); automóveis (8%); logística, viagem e transporte (5%); telecomunicações, mídia e tecnologia (9%); saúde (9%); ciências biológicas e farmacêutica (9%); e bens embalados de consumo e varejo (5%); setor público (8%); energia e serviços públicos (7%); ensino superior e pesquisa (6%).

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma inovadora global confiável que movimenta mais de US$ 30 bilhões em serviços de negócios e tecnologia. Atendemos 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidos em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Como Global Top Employer (um dos principais empregadores globais), temos diversos especialistas em mais de 50 países e um ecossistema consolidado de parceiros de empresas estabelecidas e start-ups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações, infraestrutura e conectividade. Somos também um dos principais fornecedores de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT, que investe mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as empresas e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Visite-nos em nttdata.com

