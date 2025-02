Experian e ValidMind fazem parceria para transformar a gestão de risco de modelos

Experian, uma empresa líder mundial em dados e tecnologia, e ValidMind, líder em soluções de gestão de risco de modelos, anunciaram hoje uma parceria estratégica concebida para transformar a forma como as instituições financeiras gerenciam a conformidade regulatória, o risco operacional e a governança de modelos.

A parceria combina dados avançados, a análise e o poder de modelagem da plataforma Ascend da Experian com a solução líder da ValidMind para governança de modelos e automação de documentação. A solução integrada enfoca alguns dos desafios mais urgentes que as instituições financeiras enfrentam, incluindo conformidade regulatória, ineficiências operacionais e necessidade de soluções de governança escaláveis.

Uma nova era de conformidade e eficiência

A solução automatiza e otimiza os principais aspectos da gestão de risco de modelos, incluindo documentação, validação e governança de modelos, que aumentam significativamente a consistência e reduzem o risco e o tempo necessários para satisfazer os requisitos de conformidade, como SR 11-7, E-23, SS1/23 e o EU AI Act. Ao integrar a IA em modelos personalizáveis, as instituições financeiras podem garantir documentação consistente de alta qualidade e apresentações regulatórias otimizadas.

"Nossa cooperação com a ValidMind complementa nossa Plataforma Ascend e oferece a nossos clientes tecnologia inovadora para automatizar e acelerar seus processos de gestão de risco de modelos", disse Keith Little, Presidente da Experian Software Solutions. "Esta parceria capacita instituições financeiras, companhias de seguros e organizações fintech a enfrentar desafios regulatórios com confiança e agilidade."

Características transformadoras para instituições financeiras

A solução integrada fornece recursos avançados para gestão de risco de modelos:

Automação do desenvolvimento de modelos e documentação de validação : Os clientes podem personalizar modelos criados previamente para crédito, fraude e outros modelos com a opção de aproveitar a GenAI.

: Os clientes podem personalizar modelos criados previamente para crédito, fraude e outros modelos com a opção de aproveitar a GenAI. Governança aprimorada de risco : A integração perfeita com a plataforma Ascend garante rastreamento, monitoramento e prontidão para auditorias com solidez.

: A integração perfeita com a plataforma Ascend garante rastreamento, monitoramento e prontidão para auditorias com solidez. Conformidade regulatória: Ferramentas para monitoramento contínuo de desempenho, testes de validação independentes e detecção de vieses que cumpram com os padrões do setor.

"Esta parceria está preparada com o fim de estabelecer um novo padrão da indústria para gestão de risco de modelos escalável e automatizada", disse Jonas Jacobi, Diretor Executivo da ValidMind. "Juntos, podemos ajudar instituições financeiras a reduzir riscos, melhorar a eficiência e acelerar a adoção e implementação de IA, Gen AI e modelos estatísticos."

Tecnologia comprovada demonstrando resultados

A parceria Experian e ValidMind agregou valor a instituições financeiras, companhias de seguros e organizações fintech. Os primeiros a adotar a solução relataram reduções significativas nos prazos de documentação e melhor prontidão para auditorias.

Sobre a ValidMind

A ValidMind é a única plataforma centralizada e criada para esta finalidade, a qual simplifica e integra atividades de gestão de risco de modelos para desenvolvedores de modelos, validadores de modelos e auditores que trabalham em IA tradicional, GenAI e modelos estatísticos. Com sede em Palo Alto, Califórnia, a ValidMind vem transformando o modo como as empresas regulamentadas abordam a governança de IA e a gestão de risco de modelos, que as ajuda a obter eficiências sem precedentes, economia de custos e redução de risco, associadas a todos os tipos de modelo. Saiba mais em www.validmind.com.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Operamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agronegócio, seguros e muitos outros segmentos industriais

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

