Energia solar por assinatura ganha espaço no Brasil

O aumento constante dos custos da energia elétrica tem levado consumidores a buscarem alternativas mais acessíveis e sustentáveis. Entre as opções disponíveis, a energia solar por assinatura desponta como uma solução viável, permitindo que consumidores usufruam de créditos energéticos sem a necessidade de investir na instalação de painéis solares. Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), esse modelo reduz despesas com eletricidade e estimula a utilização de fontes renováveis, democratizando o acesso à energia limpa no Brasil.

Nos últimos meses, a economia brasileira tem enfrentado desafios significativos, impulsionados pela alta inflação e pela valorização do dólar frente ao real. Esse cenário tem impactado diretamente os custos de energia elétrica, elevando os preços tanto para consumidores residenciais quanto para empresas. Diante desse contexto, cresce o interesse por soluções que proporcionem economia imediata, como a energia solar por assinatura, que pode reduzir até 20% da conta de luz sem exigir investimentos iniciais por parte do consumidor.

A regulamentação da energia solar distribuída no Brasil iniciou-se em 2012 com a Resolução Normativa 482 da ANEEL e foi consolidada pela Lei 14.300 de 2022, conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída. Desde então, o setor tem crescido expressivamente e hoje representa aproximadamente 11,6% da matriz elétrica nacional, com mais de 25 GW de potência instalada e cerca de 2,4 milhões de sistemas conectados à rede. No entanto, desafios recentes, como a elevação dos custos de equipamentos fotovoltaicos e dificuldades na aprovação de projetos pelas concessionárias, tornaram o investimento direto em painéis solares menos acessível para muitos brasileiros.

Diante dessas barreiras, o modelo de energia solar por assinatura tem sido adotado como uma alternativa para a geração de energia. Nesse formato, empresas especializadas constroem e operam usinas solares, repassando os créditos de energia gerados para consumidores cadastrados. Esse modelo possibilita a redução de gastos com eletricidade e amplia o uso de fontes renováveis, tornando a energia solar mais acessível no Brasil.

A advogada Aline Staub, sócia e administradora da Plataforma de Energia Digital IZIGEN, destaca o impacto positivo do modelo: “A energia solar por assinatura é um grande passo para democratizar o acesso à energia limpa, permitindo que consumidores que não possuem condições de investir em sistemas fotovoltaicos também possam economizar e contribuir para um futuro mais sustentável”.

A eletricidade gerada pelas usinas fotovoltaicas é injetada na rede elétrica, gerando créditos energéticos que são abatidos diretamente na conta dos consumidores cadastrados. Como a distribuição desses créditos é regulamentada pela ANEEL, o sistema oferece transparência e segurança aos associados e geradores de energia solar, garantindo um modelo confiável de economia e sustentabilidade.

Diante do cenário atual de altas tarifas elétricas e busca crescente por alternativas sustentáveis, a energia solar por assinatura tende a ganhar ainda mais espaço no mercado. Seu crescimento representa um importante avanço para a ampliação do uso de fontes renováveis no Brasil, contribuindo para uma matriz elétrica mais limpa e acessível para todos.

