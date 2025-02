Dias de trabalho são perdidos no ano por conta da depressão

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo, estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos, anualmente, em decorrência de depressão e ansiedade. A conta contempla absenteísmo, presenteísmo (quando as pessoas vão para o trabalho, mas têm baixo desempenho) e rotatividade de pessoal. Ainda conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, como câncer e doenças cardíacas.

De acordo com Dr. Leonardo Boni, anestesiologista da Anescorp - clínica especializada que opera em Belo Horizonte, em parceria com a WMC+, “a depressão tem sido crescente tanto no ambiente de trabalho, como no atendimento na Anescorp. Conforme estimativa da OMS, ‘12 bilhões de dias de trabalho são perdidos, anualmente, em decorrência de depressão e ansiedade’, esse é um dado extremamente importante, relevante e preocupante, pois demonstra o quanto a depressão está afetando diretamente bilhões de empregados, no ambiente de trabalho, e afetando também as empresas com as ausências dos funcionários”.

Dr. Leonardo ressalta ainda, sobre a possibilidade de as empresas passarem a oferecer tratamentos inovadores para seus funcionários. “Acredito que a sociedade pode se favorecer ao agregar tratamentos com a cetamina no ambiente de trabalho, tornando-o mais eficiente e com menos faltas”.

“O aumento de pacientes com casos graves de depressão que chegam à Anescorp é uma demonstração de que a saúde mental do trabalhador é preocupante. Em casos como esse, a primeira providência é iniciar o tratamento do paciente com cetamina - medicamento conhecido por sua ação rápida”, explica o Dr. Newton Teixeira Franco, anestesiologista. Ele ainda completa que “nas primeiras horas após a infusão do medicamento, os pacientes já sentem um alívio dos sintomas”.

Sobre a Anescorp

Fundada pelos médicos anestesiologistas Dr. Leonardo Boni e Dr. Newton Teixeira Franco, a Anescorp é uma clínica especializada que opera em Belo Horizonte (MG), atendendo pacientes de todo o estado de Minas Gerais e região. A clínica segue protocolos rigorosos e trabalha em colaboração com a equipe médica do paciente para garantir a segurança e a eficácia do tratamento com cetamina. A Anescorp é uma clínica especializada que opera em BH, em parceria com a WMC+.

Website: https://www.instagram.com/anescorp/